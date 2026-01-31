Lila Lemoine promociona una lapicera de Milei para hacerle frente a los “llantos de zurdo”: cuánto cuesta

La diputada nacional por La Libertad Avanza Lilia Lemoine promocionó un particular producto este sábado en sus redes sociales: una lapicera de Javier Milei que reproduce frases conocidas del Presidente. A través de X, Lemoine compartió un video donde contaba de qué trataba el producto y aseguró que planea usarla en el Congreso.

Se trata de “Lionic, la lapicera del león”, una birome que contiene “siete frases históricas para escuchar cuando quieras” del mandatario, según la empresa que las comercializa. En el sitio web de Lionic se puede ver a la lapicera que muestra a Milei sonriente, de traje y con la banda presidencial. En sus manos sostiene una motosierra amarilla que dice: “Viva la libertad, carajo”.

Al presionarla, se escucha un audio digital del mandatario que incluye la mayoría de las frases que Milei ha repetido más de una vez en sus discursos, como “comienza una nueva era en Argentina”, “un país en el que el que quién las hace, las paga”, “prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable”.

La lapicera promocionada por Lemoine Lionic

También incluye “Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío”, “viva la libertad, carajo”, “no hay plata” y “tengo que decírselos de nuevo: no hay plata”.

Lemoine mostró el producto en su paquete de color violeta, que incluye una ilustración de Milei con su motosierra y la Casa Rosada de fondo. “Apretá y ruge”, dice el producto. Está a la venta por $24.900.

“Si vos estás bajo producción de llantos de zurdo y necesitás juntar lágrimas, [esta] es la herramienta que necesitas para llevar a tu trabajo, el bondi, la puerta del vecino, donde vos quieras”, señaló Lemoine en el video. Y sumó: “El que inventó esto es un genio”.

Lila Lemoine promociona una lapicera con frases en audio de Javier Milei

Al principio del video, aseguró que “tiene birome para el Congreso”. La próxima semana comenzarán las sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 2 y 27 de febrero. El Gobierno delimitó una agenda que está concentrada en cuatro ejes: la reforma laboral, modificaciones a la ley de glaciares, la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la consideración de un acuerdo para la designación de Fernando Iglesias como embajador.

Sin embargo, esta semana la gestión libertaria sumó una nueva cuestión a tratar: la baja de la edad de imputabilidad, que fue incluida en el temario a través del Decreto 53/2026 publicado el pasado martes. La edad de imputabilidad es de 16 años y la gestión libertaria busca bajarla a 13.

La medida se tomó tras la enorme polémica que generó el caso de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que fue asesinado a golpes y puñaladas por una joven de 16 y dos menores de edad, que no son punibles. La iniciativa de reforma obtuvo dictamen de comisión el año pasado.