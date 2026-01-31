La Iglesia criticó la baja de la edad de imputabilidad y pidió evitar “respuestas que llegan tarde”

En momentos en que el Senado tiene previsto tratar en sesiones extraordinarias el proyecto que modifica el régimen penal juvenil y propone bajar la edad de imputabilidad, la máxima conducción de la Iglesia insistió en sus críticas y reparos a la iniciativa.

“La Iglesia está cercana al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de estos delitos; sin embargo, insistimos en que una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”, advirtió la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

“El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho”, señaló el pronunciamiento de los obispos.

La reforma del régimen penal juvenil es impulsada por el gobierno de Javier Milei y la estrategia para captar los votos necesarios para su aprobación fue asumida por la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En medio de esa ofensiva del Gobierno, la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, sumó su adhesión a la declaración de la Iglesia, al postearla en su cuenta de Instagram.

La conducción del Episcopado

Con este pronunciamiento, el Episcopado ratificó la preocupación que desde el año pasado viene transmitiendo la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

En la fecha en que se conmemora la memoria de San Juan Bosco, un santo dedicado a la educación y fundador de la congregación salesiana la comisión ejecutiva compartió sus reflexiones “ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad”.

“Inspirados en el legado de Don Bosco, advertimos que centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano aquello realmente necesario: lo que previene, educa y acompaña”, expresó el organismo episcopal.

“¿Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”, se preguntan los obispos.

En ese sentido, la Iglesia entiende que es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.

“A la luz de su legado [en referencia a San Juan Bosco] y de los 150 años de presencia salesiana en la Argentina, en la Iglesia insistimos en una propuesta positiva: educar, acompañar y prevenir. El desafío es fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro, más que debates que profundizan divisiones”, se indica en la declaración.

Añaden los obispos que “la niñez y la juventud son tierra sagrada en la que Dios sigue sembrando futuro”.

Además de monseñor Colombo, firman la declaración el arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del Episcopado, cardenal Ángel Rossi; el obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, monseñor César Daniel Fernández, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del organismo episcopal, monseñor Raúl Pizarro.