El duro editorial de Oscar González Oro en su despedida: “El Gobierno me angustia”

Oscar “El Negro” González Oro anunció su retiro de los medios con un duro editorial en el que criticó al Gobierno y lamentó la situación en la que se encuentra la Argentina. “El Presidente no es presidente y la vicepresidenta es presidenta”, dijo en su programa La Vida Misma (Radio Rivadavia) y sostuvo que le gustaría “un país sin privilegiados que se ponen las vacunas cuando a un señor de 80 años todavía no le llegó”.

El conductor de Radio Rivadavia informó este jueves a la tarde que, después de 35 años, terminará su carrera en los medios de comunicación a finales de marzo. “Me llegó la jubilación, estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios. Agradezco a Radio Rivadavia”, anunció.

Durante el duro y sentido editorial, el periodista también expresó su angustia por la situación en la que se encuentra la Argentina. “El país no nos está ayudando, el Gobierno no nos está ayudando. El Gobierno me deprime, me angustia, me pone triste, me da bronca. Pero no por mí, no. Yo estoy bien, la estoy pasando bien; tengo una buena posición que me la gané laburando. Desde los 15 años que trabajo en otras cosas. Mi primer laburo fue cadete de una carnicería y fui el mejor cadete que tuvo esa carnicería. Todo lo que tengo me lo gané laburando”, dijo González Oro.

Luego sostuvo: “Nunca hice operaciones políticas, nunca recibí dinero de nadie. Y si alguien dice que ‘El Negro recibió dinero’, por favor, lo sacan al aire y que me lo diga en la cara. Nunca lo hice. Lo hice laburando honestamente como lo ha hecho Eduardo [Feinmann], como lo ha hecho Baby [Etchecopar], como lo ha hecho Nelson Castro, compañeros míos queridos de esta radio”. Y agregó: “Hoy Nelson lo sabía y me dijo ‘tu vida es la radio’. Sí, es cierto. Pero mi vida también es Agustín y Pablo”.

Oscar González Oro: “El Presidente no es presidente y la vicepresidenta es presidenta”

A continuación aseveró: “No tengo un solo rencor. No tengo más que agradecimiento”. Sin embargo, habló de un anhelo que le queda pendiente. “Lo único es que me hubiese gustado retirarme y dejarles a ustedes, que están del otro lado, un país mejor. Un país sin odios, un país sin grieta”, sostuvo González Oro.

El periodista también tocó el tema de la vacunación vip y dijo que quiere “un país con vacunas, un país sin privilegiados que se ponen las vacunas cuando a un señor de 80 años todavía no le llegó”. “Cuando un enfermero me llamó ayer diciéndome que se había aplicado la vacuna pero se la aplicó tarde porque ya tenía coronavirus. Un tipo joven...”, rememoró.

El Negro continuó con su discreción sobre la actualidad de la Argentina y habló de los cortocircuitos que se perciben en el oficialismo. “Me gustaría retirarme y dejarles un país maravilloso, y no lo estoy haciendo. Estoy dejando un país en ruinas, donde nos mienten todos los días, donde el Presidente no es presidente y la vicepresidenta es presidenta. La [ministra de Salud Carla] Vizzotti dice una cosa, la desmienten del Gobierno. El canciller [Felipe Solá] dice A, el Gobierno dice B”, afirmó.

En el final del editorial, González Oro dijo: “Me encantaría dejarlos mejor, en serio, viviendo de lo que trabajan y no de planes sociales. Que los chicos coman en sus casa y no en el colegio, sería fantástico. Pero bueno, no depende de mí. A lo largo de 35 años, he visto todos los gobiernos, he escuchado todas las promesas. He escuchado ‘venimos a refundar la República y no la refundaron, la refundieron”.

LA NACION