El fuerte cruce entre Gustavo Marangoni y Luis Caputo por el rumbo económico del país: “Nunca pisó una fábrica”

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el politólogo Gustavo Marangoni mantuvieron un fuerte cruce el lunes por la noche, que abrió un nuevo capítulo de debate sobre el rumbo económico del país. A través de declaraciones en medios y mensajes en redes sociales, se vertieron opiniones sobre el nivel de endeudamiento, el valor del dólar y la aptitud de los responsables de la política oficial.

El domingo por la noche Marangoni, en el marco de una entrevista en un programa de streaming, calificó de “suicida” el programa económico del Gobierno. “Un dólar barato financiado por el endeudamiento y apertura comercial de una manera irresponsable, no podés combinar las dos cosas, no lo hace nadie”, aseguró el politólogo. Al explicar los motivos que llevaron al oficialismo a tomar esa decisión, apuntó directamente contra el perfil del titular de Hacienda: “Porque tiene como ministro de Economía a alguien que nunca pisó una fábrica. ¿Cuándo lo escucharon hablar de producción o de trabajo? Entonces tenés gente de las finanzas en el Ministerio de Economía”.

Cuánto facturaste por ese comentario Marangoni?

Van los datos duros para probarle a la gente que sos un trucho más:

Desde que asumimos bajamos 60 mil millones la deuda consolidada.

Ustedes la subieron 314 mil millones.

Entiendo que te dediques a mentir, porque ya que hablas de… https://t.co/19XAbtqZXz — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 30, 2025

El politólogo, también expresidente del Banco Provincia, profundizó sus críticas al modelo oficial: “Cuando, por segunda vez, volvemos a tener un ministro de Economía que vuelve a aplicar la política del endeudamiento sin preocuparse por la generación de dólares genuinos, la respuesta es esto que está pasando”.

Las declaraciones derivaron en una respuesta directa de Caputo casi 24 horas después. El lunes por la noche, el funcionario nacional compartió en su cuenta de X el fragmento de la entrevista y replicó: “¿Cuánto facturaste por ese comentario Marangoni?”. En el mismo mensaje, aseguró: “Van los datos duros para probarle a la gente que sos un trucho más: desde que asumimos bajamos 60.000 millones la deuda consolidada. Ustedes la subieron 314.000 millones”.

Ay ministro! En lugar de agredir por las redes podría dedicarse a trabajar seriamente y evitar que nuestro país tenga que ser rescatado a cada rato por sus malas decisiones. No le parece, campeón? https://t.co/0qStI9yMe7 — Gustavo Marangoni (@gmmarangoni) September 30, 2025

El funcionario cerró su mensaje con una contragolpe dirigido a la acusación de nunca haber visitado una fábrica. “Entiendo que te dediques a mentir, porque ya que hablás de fábricas, convengamos que vos de producir no vas a vivir nunca…”.

Marangoni no se quedó callado y contraatacó una hora más tarde. “¡Ay ministro! En lugar de agredir por las redes podría dedicarse a trabajar seriamente y evitar que nuestro país tenga que ser rescatado a cada rato por sus malas decisiones. ¿No le parece, campeón?”, escribió en contestación directa al posteo de Caputo.

El debate se inscribe en un contexto local marcado por el reciente apoyo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de Javier Milei. “Tiene mi total respaldo para la reelección”, afirmó el republicano en el marco de la visita que recibió del mandatario argentino en Nueva York.

Previamente Bessent había asegurado que podrían auxiliar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, ayuda que de la cual aún se esperan novedades sobre su materialización.