Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
La campaña oficialista: Milei tuvo un paso agitado por Tierra del Fuego y su próxima salida sería a Rosario
USHUAIA.- El desembarco de campaña de Javier Milei a Tierra del Fuego transcurrió este lunes con momentos de alta tensión. Por un lado, una protesta de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) rechazó la visita del líder de La Libertad Avanza (LLA) a una empresa de electrodomésticos. Por el otro, grupos opositores intentaron bloquear una caminata por el centro de Ushuaia con la que el mandatario buscaba promocionar a sus candidatos en la isla. Era su principal actividad, pero no la pudo completar.
Milei emprendió el regreso a Buenos Aires y en la Casa Rosada ya preparan su próxima salida de campaña, que se concretaría el viernes en Rosario. Las actividades proselitistas de LLA ya habían registrado momentos incómodos o violentos en Lomas de Zamora, donde el Presidente fue agredido a pedradas antes de la elección bonaerense; y en Corrientes, donde la que no pudo emprender una caminata fue Karina Milei.
Videos: así se trenzaron militantes libertarios y opositores a Milei tras su fugaz paso por Ushuaia
La recorrida de Javier Milei por Tierra del Fuego este lunes estuvo marcada por protestas y momentos de tensión que alteraron su agenda. La visita, enmarcada en actividades de campaña, encontró resistencia desde temprano: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se movilizó durante la llegada del Presidente a una fábrica de electrodomésticos, y más tarde, manifestantes intentaron frenar la caminata prevista al centro de Ushuaia.
Ante el clima adverso, y por cuestiones de seguridad, el recorrido que se había convocado para las 18 en la esquina de San Martín y Don Bosco se transformó en un encuentro frente al Hotel Albatros, donde Milei y su equipo se alojaban. Allí, el mandatario improvisó un saludo a los militantes reunidos y pronunció un breve discurso con un megáfono, en el que destacó la baja de la pobreza y la indigencia, y pidió a sus seguidores “no aflojar” porque “esta vez el esfuerzo va a valer la pena”. Karina Milei lo acompañó en todo momento.
Qué hay detrás de los llamativos spots de campaña de Ricardo Alfonsín, creados por sus hijos, con un guiño a Wes Anderson
Ricardo Alfonsín aparece con un piluso rojo, binoculares y bajo una sombrilla. Así arranca uno de sus spots, en los que anuncia su regreso a la política. En una campaña audiovisual en la que priman los contrastes, el hijo del expresidente lanza su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con tonos pastel, una estética cinematográfica de tinte retro, influenciada por el reconocido director Wes Anderson. En su último video, también suma un guiño a las películas argentinas de los 80′, época en la que su padre, Raúl, era el presidente de la Argentina. En esos mismos spots recrea una escena de Los bañeros más locos del mundo, a fines de divulgar una gira que hará por la costa. Todo ello, bajo una misma premisa: “Una vuelta a los valores de antes”.
“El mensaje que quiero dar es el de la necesidad de recuperar los valores centrales de la democracia. Desde 1983, no hay un Gobierno menos republicano que este”, señala Ricardo Alfonsín a LA NACION. Sus hijos, en cambio, son los encargados de llevar a la acción su propuesta que generó sorpresa en las redes sociales por su impronta cinematográfica.
El kirchnerismo presentó en el Senado un proyecto para frenar la venta de Nucleoeléctrica que impulsa el Gobierno
El kirchnerismo presentó este lunes en el Senado un proyecto de ley para blindar el programa nuclear argentino y frenar la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), que tiene a su cargo tres centrales nucleares, tal como lo anunció el Gobierno a través del vocero presidencial Manuel Adorni.
La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), y de otros 24 senadores de la principal bancada de oposición de la Cámara alta. Además, fue presentado esta tarde durante una actividad que tuvo como escenario la sede nacional del PJ y se desarrolló bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”.
Grabois denunció a Espert en la justicia penal: lo acusó de haber recibido al menos US$ 200.000 de un supuesto narcotraficante
El dirigente Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, presentó una denuncia penal contra el legislador José Luis Espert, que encabeza la lista de postulantes por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Lo acusó de haber recibido fondos del empresario Federico “Fred” Machado, detenido en la Argentina y reclamado por la justicia de Estados Unidos en una causa por narcotráfico.
La denuncia sostiene que Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.
Más notas de Javier Milei
Seguí leyendo
"Modelo asiático". López Murphy identificó tres motivos que explican "los problemas de la Argentina" y propuso una solución
A un mes de las elecciones. Los “tres platitos” de la crisis que Milei no logra alinear
Tensión en Tierra del Fuego. Así se trenzaron militantes libertarios y opositores a Milei tras su fugaz paso por Ushuaia
- 1
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital
- 2
Casación revoca la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros y 21 imputados irán a juicio por el robo de vacunas
- 3
Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija
- 4
Atentado a Cristina: el kirchnerismo avanzó en el Consejo de la Magistratura contra la jueza Capuchetti, que contraatacó