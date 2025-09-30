Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

USHUAIA.- El desembarco de campaña de Javier Milei a Tierra del Fuego transcurrió este lunes con momentos de alta tensión. Por un lado, una protesta de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) rechazó la visita del líder de La Libertad Avanza (LLA) a una empresa de electrodomésticos. Por el otro, grupos opositores intentaron bloquear una caminata por el centro de Ushuaia con la que el mandatario buscaba promocionar a sus candidatos en la isla. Era su principal actividad, pero no la pudo completar.

Milei emprendió el regreso a Buenos Aires y en la Casa Rosada ya preparan su próxima salida de campaña, que se concretaría el viernes en Rosario. Las actividades proselitistas de LLA ya habían registrado momentos incómodos o violentos en Lomas de Zamora, donde el Presidente fue agredido a pedradas antes de la elección bonaerense; y en Corrientes, donde la que no pudo emprender una caminata fue Karina Milei.