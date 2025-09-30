Los tres motivos que, según Ricardo López Murphy, explican “los problemas de la Argentina” y su posible solución

Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por el frente Potencia, afirmó que la explicación de los problemas económicos que atraviesa la Argentina se explicarían por tres motivos y propuso como solución seguir lo que definió como “modelo asiático”.

Entrevistado en Odisea Argentina (LN+) por Carlos Pagni, el exministro de Economía planteó que el primer factor está vinculado con la historia económica y política del país. “Diez default y cinco confiscaciones de depósitos (...) Por eso, el programa que necesitamos tiene que ser congruente con nuestra historia. Necesitamos un programa con holgura en lo fiscal, en lo externo y en lo monetario”, argumentó.

El segundo punto, agregó, corresponde a la “terrible” herencia recibida de la administración anterior. “Heredar a Massa, a Cristina y a Alberto Fernández es tremendo”, aseguró.

El tercer aspecto se relaciona con el actual plan económico. “El programa fue mal formulado y mal ejecutado”. En ese sentido, presentó un ejemplo: “Le pedimos plata el FMI porque el Banco Central estaba quebrado y apenas recibimos el dinero nos pusimos a distribuir dividendos del quebrado. Si hacés eso en el sector privado, vas preso”.

En ese marco, propuso una estrategia de desarrollo que, según considera, debería ser la que adopte la Argentina: “Tenemos que seguir un modelo asiático, que crezca en base a exportaciones, inversión privada, empleo, acumulación de reservas y mucha inversión en capital humano”.

También dedicó un apartado a evaluar la gestión económica. “El Gobierno ha sido muy deficiente en lo institucional, en lo político y, sobre todo, en lo económico. Hemos necesitado dos rescates en seis meses. Ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil ni Perú precisan algo así”, señaló.

López Murphy también cuestionó la forma en que se llevó a cabo la quita de retenciones a los granos y productos cárnicos. “Sacar los impuestos por tres días es un disparate, el costo financiero de esa operación es enorme. Es producto de la desesperación”, afirmó. En contraposición, pidió mantener criterios de previsibilidad: “Acá hay que manejarse con reglas permanentes y Argentina tiene que sacar los impuestos a las exportaciones”.

Por último, se refirió al peso de la deuda externa en comparación con países vecinos. “Nuestra deuda es la mitad de la uruguaya y un tercio de la brasileña. No por nuestros méritos sino porque a nadie se le ocurre prestarnos. No tenemos un problema de deuda, tenemos un problema si nuestro liderazgo lo primero que dice es: ‘no la quiero pagar’”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la dinámica política y cuestionó la narrativa predominante. “La polarización es falsa. En la capital federal, va Recalde -a quien llamó “matapymes”- por un lado y, por el otro, va Pilar Ramírez, que era su mano derecha. Para la lista de la provincia de Buenos Aires trabajaron Pareja y el ‘Nene’ Vera”, afirmó.

A su vez, mencionó la relación de distintos grupos políticos con el sector privado: “Cuando tenemos un juicio con los Eskenazi, los que nos defienden son Zannini primero —empleado de Eskenazi— y todos los que nombró Milei, que también son empleados de Eskenazi”.