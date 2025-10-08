Para despegarse de Fred Machado, el gobernador de Río Negro acusó al kirchnerista Martín Soria

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− Luego de que Federico “Fred” Machado contara que se reunió con él, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, habló por primera vez del tema y admitió el encuentro. De todos modos, redirigió los misiles contra la familia Soria: “Cuando se habla de política y narcotráfico en la provincia de Río Negro es esto: Soria y Montecino, una banda narco que tiene innumerables asesinatos en la ciudad de Cipolletti. Esa es la verdadera relación de la política con el narcotráfico”.

En las últimas semanas, desde diversos espacios políticos vincularon a Weretilneck con Machado y con su primo y supuesto testaferro, Claudio Ciccarelli. El gobernador salió a responder: aseguró que se reunió “hace 8, 9 o 10 años” con el empresario acusado y detenido por formar parte de una estructura criminal dedicada al blanqueo de dinero y narcotráfico.

Este es el verdadero vínculo entre la política y el narcotráfico en Río Negro. pic.twitter.com/Iw7oONR2UB — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) October 8, 2025

“Hace varios años, el Club Deportivo Viedma nos pide una entrevista, recibir a un empresario, que el empresario estaba acompañando al club con el esponsoreo, con los sueldos de los extranjeros. [Machado] estaba en Viedma y nos piden la posibilidad de atenderlo y escucharlo, porque tenía intenciones de invertir en la provincia”, contó hoy Weretilneck en la capital rionegrina.

El gobernador sumó que la reunión duró “no más de media hora” y que fue “el único contacto y la única conversación que hubo en ese momento, en el marco del acompañamiento que Machado le estaba dando al Deportivo Viedma”. Según aseguró, Machado indagó sobre actividades en las que pudiera invertir en Río Negro, pero “no pasó de una charla protocolar”. Añadió que no sabe si Machado “hizo o no hizo” esas inversiones “porque no hubo más contacto con él ni con nadie”.

Consultado sobre su relación con Ciccarelli, Weretilneck dijo que no recordaba que hubiese participado de aquella reunión en la que estuvo Machado.

Alberto Weretilneck, Gobernador de la Provincia de Río Negro

“Ciccarelli era empleado desde el año 2003 en la Secretaría de Deportes de la provincia. También era profesor de educación física, colaborador de Deportivo Viedma. De hecho, llevaba distintas acciones del club. Las autoridades del club nos plantearon en aquel momento que Ciccarelli deje de prestar servicios en la Secretaría de Deportes y trabaje a tiempo completo en el club, en los viajes, en el entrenamiento de las divisiones inferiores, etc. En ese marco, a solicitud del club, se hace la inscripción a la Legislatura, dejó de depender de la Secretaría de Deportes y pasó a cumplir tareas en el club. Nunca hubo una relación política ni personal”, indicó el gobernador.

Estimó que Ciccarelli dejó de ser empleado provincial “desde la semana pasada”, tras un proceso de desvinculación como planta permanente de la Secretaría de Deportes por abandono de tareas.

Claudio Cicarelli (en primer plano), en una imagen junto a la diputada Lorena Villaverde (de rosa)

A principios de 2021, Ciccarelli y Machado habían estado en Neuquén capital, motivados por la explotación de minas y canteras. Si bien Machado fue detenido ese mismo año, Ciccarelli continuó con su intención y en 2022 creó la firma Eco Friendly para quedarse con la concesión de la mina de Andacollo, que estaba paralizada desde 2020 y en proceso de salvataje.

Tiempo atrás, el viedmense había empezado a interesarse por la creciente demanda de arenas silíceas en el sector hidrocarburífero, para su utilización en el fracking (fracturación hidráulica): en 2021 acaparó el mayor número de pedidos de autorización para extraer arenas en Río Negro. Ya en 2019, Ciccarelli había fundado junto a Pablo Marcos Mac Mullen la empresa Petrosand S.A., de la que fue director suplente. Y en agosto de 2021 constituyó la sociedad Gold and Sand S.R.L., junto a su socio Maximiliano Larrañaga.

Ciccarelli y Villaverde, en la Cámara de Diputados

Weretilneck aseguró que “Ciccarelli tiene permisos de [explotación] de tres canteras y dos en trámites” y que “produce menos del 1% de las arenas de la provincia de Río Negro”. Agregó que los permisos en la provincia cumplen con los requisitos del código de procedimientos mineros.

En relación de los supuestos aportes a la campaña de JSRN en 2019, Weretilneck aseguró que su partido no recibió aportes de empresas privadas ni de aportantes particulares.

Vínculos

Sobre el final, el gobernador rionegrino mostró dos fotos que, según dijo, prueban el vínculo entre las familias Soria y Montecino. En Cipolletti, los hermanos Héctor y Ruth Montecino lideraron una organización narco que fue desbaratada en 2011. En 2013, la Justicia condenó a 18 miembros del clan que ingresaba droga vía Buenos Aires y la fraccionaba en cinco depósitos del Alto Valle. Se calcula que el negocio movía mensualmente unos siete millones de pesos.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro Captura

Ahora, y si bien se mostró confiado de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, los dichos del líder de JSRN parecen querer aprovechar la forma en que el escándalo hirió a la referente de La Libertad Avanza en Río Negro y candidata al Senado, Lorena Villaverde. La actual diputada fue señalada como pareja de Ciccarelli, aunque ambos negaron esa relación. “Nada de lo que dicen de mí es cierto. Tengo ficha limpia. No sé cuántos candidatos pueden poner disposición su certificado de antecedentes”, dijo Villaverde.

Hace unos meses, el diputado nacional por Río Negro Martín Soria (Unión por la Patria) denunció en la Cámara de Diputados: “La diputada Villaverde está implicada en causas también de narcotráfico. El exmarido de Lorena Villaverde está detenido por causa de narcotráfico y la diputada de mi provincia, lamentablemente no sé que pensaban los rionegrinos, también está implicada en denuncias penales por estafas en su localidad”.

El discurso de Soria

A poco más de dos semanas de las elecciones, Weretilneck intenta polarizar el escenario con sus dichos, así como mantener su capital político. Sabe que Villaverde sufre las esquirlas del escándalo que sepultó a José Luis Espert y busca quitarle votos a la fórmula Soria-Ana Marks. Desde Fuerza Patria consideran que “Machado le sacó la careta” al gobernador: “Que se siga peinando para la foto nomás. No sale”, ironizaron.