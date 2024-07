El gobernador de Tierra del Fuego dice que no buscará la reelección, pero convocó a elecciones para reformar la Constitución

Escuchar

EL CALAFATE.- A siete meses de haber logrado la aprobación en la Legislatura para avanzar en ese sentido, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, convocó para el próximo 10 de noviembre a las elecciones de las que surgirán 15 convencionales constituyentes titulares y ocho suplentes, que serán los encargados de llevar adelante una reforma de la Carta Magna provincial.

Los artículos a reformar son 70 de los 210 que componen la Constitución fueguina y si bien lo negó en varias oportunidades, no se descarta que la reforma deje abierta la posibilidad de una re-re elección que le permita a Melella postularse para un tercer mandato. La provincia tiene vigente en la actualidad una sola reelección para el máximo cargo del gobierno local.

“ No tiene que ver con ninguna re-elección ni con ninguna huevada de esas” , enfatizó Melella y buscó explicar: “Tiene que ver con repensar la provincia que queremos los fueguinos, que se mire hacia adelante, tiene que ver con una nueva ciudadanía ”; dijo en una entrevista con FM 96.9, “La 97 Radio Fueguina” de Río Grande.

El primer paso para avanzar en la reforma se había dado en diciembre pasado, cuando por mayoría la Legislatura provincial sancionó la reforma impulsada por Melella. En ese momento, el proyecto fue apoyado por diez de los legisladores presentes, en tanto que otros cuatro votaron en contra.

Entre los temas que el gobernador fueguino propone reformar se encuentra terminar con la reelección indefinida de los legisladores , para cuyos mandatos propone la misma extensión que el cargo de gobernador; y la inclusión de las islas del Atlántico Sur y la Antártida como parte de los límites provinciales.

El gobernador Melella, en una visita a la Casa Rosada Santiago Filipuzzi

Melella aseguró que aún no tiene decidido si encabezará o no la lista de constituyentes por su espacio político FORJA y dijo, en cambio, que “e l protagonismo tiene que ser del pueblo de Tierra del Fuego y no de Melella ni de ningún otro; la Constitución tiene que ser un debate de todos, los vecinos tienen que aportar, porque esto tiene que ver con la vida de la gente”.

El gobernador fueguino insistió que 2024 no es un año electoral, dijo que aún le faltan tres años y medio para concluir su mandato y aclaró que no definió cual será su futuro político en el 2027. Sobre los temas que más le interesa reformar, aseguró: “Poner limites a la cuestión de la política, establecer un congelamiento de la cantidad de legisladores, los períodos de reelección, el famoso salario que ‘nadie gana más que el gobernador’ y todo el mundo, por una excusa o por la otra, termina ganando más que el gobernador ”.

“La discusión que tenemos que plantear es la provincia para los próximos 30 años, eso después se plasmará en artículos, creo que el gran desafío es ese”, afirmó luego de que se publicara el decreto que estableció la convocatoria a elecciones de constituyentes.

Dos veces intendente de Río Grande y transitando desde diciembre pasado su segundo período al frente de la gobernación y con más de la mitad de su vida en Tierra del Fuego, Melella encarna la esencia de la política isleña: entendió que la movilidad permanente de alianzas y socios entre una elección y otra es el sello de identidad fueguino.