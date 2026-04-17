Uruguay confirmó que autorizó el vuelo del avión británico a las Islas Malvinas y dijo que fue por “causas humanitarias”

Tras los reclamos de autoridades de Tierra del Fuego, el gobierno de Uruguay confirmó que autorizó el vuelo del avión británico que partió de su territorio a las Islas Malvinas y explicó que obedeció a “causas humanitarias” por casos de salud de alto riesgo.

La provincia austral había denunciado que la aeronave militar voló sin autorización sobre espacio aéreo argentino y alertó por la “gravedad institucional” del episodio.

Fuentes de la cancillería uruguaya explicaron que el vuelo que partió a las Islas Malvinas “se realizó dentro de los entendimientos bilaterales con Argentina por causas humanitarias, por algunos casos de salud de alto riesgo que se registraron en los últimos días” y que, “como es de estilo en estos casos”, Uruguay autorizó el despegue de la aeronave.

El gobierno de Tierra del Fuego había denunciado, el miércoles, que un avión militar británico voló desde el aeropuerto de Carrasco a las Islas Malvinas sin autorización sobre espacio aéreo argentino. Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del gobierno de Gustavo Melella, especificó que la aeronave había apagado su transponder, el dispositivo que permite emitir señales de respuesta de parte de las aeronaves y darles seguimiento.

“Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas Malvinas. Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino”, escribió el miércoles en su cuenta de la red social X.

Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas #Malvinas 🇦🇷. Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder… pic.twitter.com/63myg2hJq0 — Andrés Dachary (@ADachary) April 15, 2026

En esa misma publicación, el funcionario provincial explicó que “ante la gravedad institucional de los hechos”, envió una nota formal al embajador de Uruguay en la Argentina, Diego Cánepa, en el que solicitaba precisiones respecto del itinerario del vuelo y su situación actual. También pidió la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que informase sobre “registros, trazas de redes o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido”.

“La seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad. Desde la provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra provincia y de la República Argentina”, concluyó Dachary en redes sociales.

En el gobierno de Melella confirmaron a LA NACION que ni la embajada uruguaya ni la ANAC respondieron aún a los requerimientos elevados por la administración provincial.

Luke Pollard (derecha), en la isla Ascensión Twitter

En noviembre de 2024, la llegada del ministro de las Fuerzas Armadas británicas, Luke Pollard, a Puerto Argentino había alertado a las autoridades provinciales. El funcionario inglés había visitado las islas para un homenaje a los combatientes ingleses que cayeron en la guerra, en 1982.

Antes de su llegada, Pollard había ratificado la posición del Reino Unido respecto de las islas. “Queremos una relación productiva con la Argentina, pero el mensaje inequívoco es que las islas son británicas”, dijo a medios internacionales.