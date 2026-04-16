El Gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones a Uruguay por un vuelo británico a las Malvinas

Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, sostuvo que una aeronave militar del Reino Unido operó entre Montevideo y las Islas Malvinas sin autorización sobre espacio aéreo argentino.

El funcionario provincial detalló que la nave en cuestión es una Airbus A400M e indicó que el itinerario finalizó en el aeropuerto de Carrasco, situado en Uruguay. “Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino”, escribió en su cuenta de X.

El Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego pidió explicaciones a la embajada ruguaya en la Argentina y a la ANAC

En ese marco, explicó que desde el gobierno fueguino se remitió una nota formal al embajador uruguayo en la Argentina para solicitar información del vuelo y precisiones sobre su itinerario. Además, contó que se le exigió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que informe “si existen registros, trazas de radas, o reportes de ránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido”.

“La seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad. Desde la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra Provincia y de la República Argentina”, escribió Dachary.

Luke Pollard, en la isla Ascensión Twitter

En noviembre de 2024, un hecho similar generó polémica cuando se notificó la llegada a Puerto Argentino del ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, Luke Pollard. El funcionario inglés llegó al archipiélago para de un homenaje a los combatientes ingleses que cayeron en la guerra de 1982.

En declaraciones previas a su llegada, el alto funcionario había ratificado la posición de su país frente al conflicto por los reclamos en torno de la soberanía, ratificado por la Argentina ante los foros internacionales. “Queremos una relación productiva con la Argentina, pero el mensaje inequívoco es que las islas son británicas”, expresó Pollard a medios internacionales.

El portaviones británico HMS Queen Elizabeth (AP Foto/Ana Brigida)

Pese a que algunas versiones indicaban que la visita del funcionario coincidía con la presencia del portaaviones británico HMS Queen Elizabeth en las islas, fuentes cercanas al gobierno del Reino Unido desmintieron a LA NACION que la embarcación se encuentre en el Atlásntico Sur.

El viaje del ministro británico se realizó al cierre de la semana en la que había asumido un nuevo canciller del gobierno argentino, Gerardo Werthein, tras la salida de Diana Mondino.

Poco antes, el gobierno de Javier Milei, que en ese entonces transcurría su primer año, atravesaba una polémica a raíz de un comunicado de Cancillería, que se publicó también en el sitio oficial del Gobierno, en el que se denominaba a las Malvinas también como Falklands, el nombre que usan los ingleses para referirse al territorio cuya soberanía reclama la Argentina. Tras el revuelo que causó la viralización en X de ese texto, la comunicación desapareció del dominio oficial, según pudo reconstruir LA NACION.