El Gobierno abrirá el retiro voluntario en los Medios Públicos

El Gobierno se prepara para abrir en el corto plazo un retiro voluntario en el área de Medios Públicos, con la idea de recortar la planta de empleados. Así lo supo LA NACION de fuentes del Poder Ejecutivo. Entre la TV Pública y Radio Nacional, la planta es de alrededor 2400 empleados.

La medida comenzará a tomar forma en los próximos días y será implementada por Javier Lanari, designado en la Secretaría de Medios y Comunicación. Tras los cambios que llevaron a Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete, Lanari quedó debajo de él en la estructura que se edificó tras la salida de Guillermo Francos.

Lanari, Adorni y Milie, en conferencia de prensa

En el Gobierno hablan de una planta de 1300 empleados en TV Pública y 1100 en Radio Nacional. Argumentan que la dotación creción durante las gestiones kirchneristas. ”Nuestra idea es ajustar y hacer más eficientes los medios con recursos propios. La radio líder en Argentina tiene 300 empleados en el país y la oficial, prácticamente lo cuadriplica”, dijeron fuentes del Ejecutivo.

Desde allí mantienen en reserva el número final en el que prevén dejar ambas plantas, pero deslizan que habrá ofertas “acorde” a los rangos y años de trabajo.

El primer paso para avanzar con la apertura de los retiros voluntarios es que la semana que viene esa Secretaría quede formalmente en funciones tras los cambios de los últimos días.

Luego se comenzará con el avance de los retiros voluntarios, implementados en el trabajo diario a través de la figura del interventor, Carlos Curci, exvocero de la Sociedad Rural, que en julio pasado asumió el cargo en reemplazo de Eduardo González, de las filas de Diego Chaher, encargado de las privatizaciones. González, muy criticado internamente, no pertenecía al equipo de Adorni, por entonces secretario de Medios, ni a las del asesor Santiago Caputo, también con influencia en el área.

“Primero se verá cuánta aceptación hay y cuántos se quieren sumar. En base a eso se harán números y se empezará a negociar”, dijo un funcionario al tanto de lo que vendrá.

La idea es comenzar antes de fin de año, mientras que para febrero el Gobierno tendrá el desafío de lograr que se extienda la intervención que dispusieron en el área a poco de asumir. Como se trataría una segunda renovación de la intervención, el motivo debe ser muy justificado para poder avanzar con ella.

“Buscamos mantener el control de la empresa para normalizar”, insistieron en Casa Rosada. “Buscamos una pantalla más entretenida y que sea digna, competitiva con los canales privados”, argumentaron las fuentes oficiales. Recién entonces podría eventualmente avanzarse en la privatización, un punto que el Gobierno dejó trascender en varias oportunidades.

En el Gobierno no escatiman críticas a González y tampoco a Héctor Caballero, que estuvo a cargo de Radio Nacional “Se perdió mucho tiempo con ellos”, admitieron en Casa Rosada.

La llegada de Curci, a fines de julio pasado, en reemplazo de González, estuvo acompañada de la de Bárbara Pintelos, en la subsecretaria de Medios, cargo en el que nunca hasta ahora se había concretado una designación.

Ambas designaciones apuntaron a concretar los cambios que hasta ahora no se hicieron en el año y medio de gestión libertaria.

Pintelos tiene formación en áreas de tinte económico, sin experiencia en medios. “No es del medio, ni conoce de él”, explicaron al momento de la designación las fuentes consultadas por LA NACION, que hicieron hincapié en que esa formación es precisamente el motivo por el que fue elegida. “Llegó para achicar todo”, explicaban por entonces, en un adelanto de lo que esperan se concrete en las próximas semanas.