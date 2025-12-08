El Gobierno acelera con el presupuesto y su plan de reformas antes del fin de año

El Gobierno oficializará esta medianoche el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, que comenzarán este miércoles y se extenderán hasta fin de año. El decreto con la convocatoria fue firmado el viernes por el presidente Javier Milei, pero se publicará en el Boletín Oficial del martes. En el temario están incluidas la reforma laboral, la del Código Penal, la adecuación de la ley de Glaciares y el presupuesto 2026.

La Casa Rosada citó para este martes, a las 13.30, a los integrantes del Consejo de Mayo, que en las últimas horas recibieron los borradores del informe final de lo debatido durante los encuentros que hubo a lo largo del año. Entre los borradores está la última versión de la reforma laboral, que circuló el pasado viernes y cuyo contenido ya activó la resistencia sindical.

Por estas horas, además, aún se define cómo será el formato de presentación del informe final del Consejo de Mayo.

El Consejo de Mayo está encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y compuesto con representación multisectorial, aunque de sintonía con la Casa Rosada. Por el Poder Ejecutivo, estará el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; por los gobernadores está como representante Alfredo Cornejo, de Mendoza; por el Senado, Carolina Losada (UCR); por la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo (Pro); por la Unión Industrial Argentina (UIA), su titular, Martín Rappallini, y por la Confederación General del Trabajo (CGT), Gerardo Martínez.

Está previsto que todos asistan este martes, aun para sentar su posición en disidencia con uno o varios de los puntos, como se prevé que será el caso de Martínez, que ya anticipó que los gremios no estaban de acuerdo con la reforma y que “no hay consenso” para ella.

Entre los principales puntos del borrador que pudo conocer LA NACION, surgen como puntos centrales la flexibilización de las “condiciones y modalidades de trabajo”; la posibilidad de acordar contratos a tiempo parcial; pactar salarios en pesos u otra moneda extranjera, pero también a cambio de alimentos y especias, como también fijarlos por productividad. Además, en la iniciativa figura la creación de un banco de horas y la implementación de un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización, pero solo en los casos que se acuerde mediante convenio entre las partes.

El Gobierno además incluiría modificaciones para reducir la “discrecionalidad” de los jueces que intervienen en los conflictos entre trabajadores y empleadores. Establece que se fije un único cálculo, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual, y prohíbe que se devenguen intereses sobre los intereses, como sucedía con algunos fallos del fuero laboral. Además, prevé la iniciativa modificaciones en los cálculos indemnizatorios porque apuesta a que se excluyan ítems como aguinaldo, vacaciones y premios.

Milei, por su parte, no estará al frente de la presentación ni tampoco para el comienzo de las sesiones extraordinarias por su viaje a Oslo, a donde participará de la ceremonia de premiación a la dirigente venezolana María Corina Machado, que recibirá el Premio Nobel de la Paz.

En la capital noruega tendrá también un encuentro bilateral con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre. Ambos eventos serán durante la jornada del miércoles y el mandatario estará de regreso en el país el jueves.

Para el período de sesiones extraordinarias que se abre entre este miércoles y el próximo 31 de diciembre, el Gobierno incluyó en el temario: presupuesto 2026, “ley de inocencia fiscal”, ley compromiso fiscal y monetario, “modernización laboral”, reforma de Código Penal y ley de Glaciares.

Federico Sturzenegger se retira de casa de gobierno tras la reunión del Consejo de Mayo Marcos Brindicci

La prioridad del Gobierno está puesta en sancionar la ley de presupuesto 2026 para ofrecer una primera señal de gobernabilidad a los mercados, a los organismos de crédito internacionales y a Estados Unidos, que auxilió financieramente a la gestión de Milei antes de las elecciones.

El éxito en la velocidad del tratamiento del proyecto dependerá de los acuerdos alcanzados con los gobernadores, con los que el Poder Ejecutivo nacional vino reuniéndose desde comienzos de noviembre. Los elegidos para esos intercambios fueron Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Presupuesto

El presupuesto, que se enfoca en el equilibrio fiscal, contempla un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y y un tipo de cambio de $1423 por dólar.

El oficialismo espera darle media sanción el miércoles 17 y, si bien no descartan que haya concesiones, aclaran que siempre serán sin alterar el superávit fiscal y que cualquier desvío será vetado por el Presidente, como sucedió en varias ocasiones previas.

Compromiso fiscal

En el temario se incorporó el proyecto de inocencia fiscal, orientado a modificar el régimen general y reforzar la normativa simplificada del impuesto a las ganancias. Según informó LA NACION, la iniciativa apunta a elevar el umbral del fraude fiscal y a reducir los plazos de prescripción tributaria.

La ley de compromiso fiscal y monetario busca “blindar” o “institucionalizar” el equilibrio fiscal, exigiendo presupuestos equilibrados o superavitarios, prohibiendo el déficit y la emisión monetaria para financiarlo. Y estableciendo sanciones penales para funcionarios que incumplan estas reglas y limitando el gasto del Congreso.

Glaciares

La ley de Glaciares es una demanda que las provincias de Cuyo y del Norte piden desde hace tiempo para alentar las inversiones mineras en sus territorios. Son provincias -Catamarca, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy- que en el Congreso tienen bloques propios y que aportan votos, sobre todo en el Senado.

La reforma propone delegar en cada provincia la definición de cuál es su zona periglaciar. “La normativa actual afecta las posibilidades de inversión en varios sectores: la minería, el turismo, la actividad frutihortícola. Queremos que cada provincia, previa ley de sus respectivas legislaturas, delimite cuál es su zona periglaciar, no un burócrata de Buenos Aires”, dicen en la Casa Rosada.

Código penal

En cuanto a la reforma del Código Penal, una de las prioridades del Gobierno, allí se persiguen tres objetivos generales claramente definidos: un endurecimiento de penas, la ampliación de conductas punibles y la revisión del régimen de prescripción, excarcelaciones y figuras agravadas. Se estima que en estos últimos puntos es donde el debate sería más arduo.

Por ahora, no se incluye la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que sí había trascendido inicialmente como un punto a incluir.