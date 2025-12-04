Javier Milei firmará la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso

El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. En ese período, que se extenderá entre el 10 y el 31 de diciembre, el Gobierno buscará tratar el Presupuesto 2026 y dos reformas centrales para el oficialismo: la laboral y la penal.

El llamado se oficializará en la publicación del martes del Boletín Oficial. En el Gobierno preparan una extensión de las extraordinarias para febrero, cuando habría un nuevo llamado para abordar otras iniciativas.

El proyecto de reforma laboral, que está aún en etapa de elaboración, se espera que se conozca el martes próximo.

La convocatoria formalizará así la voluntad del Poder Ejecutivo de tratar en tiempo extra puntos centrales para el funcionamiento de su administración y por cuyos avales comenzó a trabajar desde principios de noviembre.

Tras la victoria en las elecciones legislativas de octubre, en la que La Libertad Avanza (LLA) se alzó con un contundente triunfo, se puso a trabajar a la dupla encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores para conseguir apoyos parlamentarios.

Esta semana, de hecho, el Gobierno cierra la ronda de encuentros individuales con cada uno de los mandatarios provinciales que apoyaron el Pacto de Mayo y que el pasado 30 de octubre se reunieron en Casa Rosada con el presidente Milei.

En el Gobierno son muy optimistas con lo que puede suceder con los avales por los que trabajaron y también por los números que ahora tienen en el Congreso y que los convirtieron este miércoles en la primera minoría, con 95 bancas.

En línea con lo que mencionaron algunos de los gobernadores, la Casa Rosada buscará dar lugar al tratamiento de la Ley de Glaciares, con la mira en ampliar las áreas habilitadas de explotación, y lo que también se trataría a partir del 10 de diciembre próximo.

En diciembre, junto al Presupuesto, también se tratará el proyecto de presunción de inocencia fiscal con la mira en el debate de modificaciones en el régimen general y en blindar la normativa simplificada del impuesto a las ganancias. La idea de la administración mileísta es incrementar el umbral del fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción tributaria, según informaron fuentes oficiales.