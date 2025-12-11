Milei dijo que negocia con Gran Bretaña un levantamiento del veto para comprar armas que rigen desde la Guerra de Malvinas

El presidente Javier Milei está en conversaciones con el gobierno de Gran Bretaña para levantar las restricciones de compra de armamento de última tecnología que pesan sobre la Argentina desde la guerra de las Malvinas, según publicó el diario londinense The Telegraph.

El medio cita declaraciones de Milei en las que confirma esa información. “No hay potencias mundiales sin poder militar. Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”, indicó.

La política vigente del gobierno británico establece que el Reino Unido debería “rechazar licencias para la exportación y el comercio de bienes que se consideren que mejoran la capacidad militar argentina”.

Según The Telegraph, el gobierno británico niega que hubiera negociaciones específicas sobre la flexibilización de esas restricciones, aunque cita fuentes que sí confirman conversaciones bilaterales vinculadas a la defensa. A su vez, el diario da por hecho que Milei viajará a Londres en 2026.

El plan que Milei le reveló a The Telegraph contemplaría una visita en abril o mayo. Dijo que le gustaría reunirse con el primer ministro Keir Starmer y con líderes de la oposición, como el nacionalista Nigel Farage.

Sobre Malvinas, Milei dijo que la Argentina debe recuperarlas por la vía diplomática: “Creo que la mejor manera de demostrar la voluntad por parte de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial adulta”.

El destructor (D-80) HMS Sheffield alcanzado por un misil Exocet se convirtió en la primera unidad naval británica puesta "fuera de combate" en la guerra de Malvinas. (Royal Navy).

En el intento de acercamiento ha jugado un rol relevante el gobierno de Donald Trump. “Hay un bloque que es China y sus satélites. Hay otro que es Rusia y sus satélites. Y hay otro que es Estados Unidos, intentando asegurar que su área de influencia —su bloque de satélites— abarque todo el continente americano", dijo Milei a The Telegraph.

Milei no descartó una alianza militar plena con Gran Bretaña como parte de la reactivación de las relaciones. “De ninguna manera renunciaría a un territorio, pero es evidente que las personas terminarán votando con los pies. Y si se replican esas condiciones de vida que les garanticen un alto nivel de vida, es muy posible que estén más dispuestos a reconocer ese territorio como argentino”, añadió Milei.

Fuentes de Downing Street (sede del gobierno británico) negaron al diario londinenense que la negociación fuera a incluir el estatus de las islas: “La soberanía no es negociable y defenderemos su derecho a la autodeterminación. En 2013, los isleños celebraron un referéndum sobre su futuro, y una abrumadora mayoría optó por seguir formando parte del Reino Unido”.

Los F-16

Los hermanos Milei arriba de un F-16 NICOLAS AGUILERA - AFP

El plan de Milei para reequipar a las Fuerzas Armadas tuvo un capítulo relevante la semana pasada con la llegada de los primeros F-16 Fighting Falcon que la Argentina le compró a la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y que fueron modernizadas bajo el estándar MLU (Mid-Life Upgrade). Son naves producidas en los años 80, que los daneses reemplazaron hace tiempo por modelos nuevos.

Según documentación oficial, la Argentina comprometió un gasto de US$301 millones, distribuido en cinco pagos anuales, que incluye no sólo los aviones sino también ocho motores adicionales, repuestos para los primeros cinco años de operación, sistemas de apoyo en tierra y cuatro simuladores de vuelo.

La transacción recibió la aprobación del gobierno de Estados Unidos, necesaria porque el modelo fue desarrollado por Lockheed Martin y pertenece al sistema de exportación militar norteamericano. Con esta compra, que el Ejecutivo definió como la incorporación militar más significativa desde 1983, la Fuerza Aérea recupera su capacidad supersónica luego del retiro de los Mirage y se encamina a reconstruir un escuadrón operativo estable.

Quejas de veteranos ingleses

The Telegraph cita, además, quejas de veteranos británicos que sobrevivieron al conflicto de 1982 y sostienen que permitir a la Argentina modernizar su ejército dejaría a las islas expuestas a una nueva invasión.

Lord West, el ex Primer Lord del Mar, cuyo barco HMS Ardent se hundió durante la guerra, dijo: “Uno siempre está un poco preocupado de que consigan armas nuevas e inteligentes cuando todavía tienen la aspiración de apoderarse de las Malvinas.