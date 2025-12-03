Los aviones de combate F-16 harán un vuelo rasante el domingo sobre la ciudad de Buenos Aires

Los aviones supersónicos F-16, que llegarán este viernes al Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, harán el domingo un vuelo rasante sobre la ciudad de Buenos Aires, entre las 8 y las 8.45., para que la población pueda apreciar su potencial y capacidad.

Así lo informó el Ministerio de Defensa, al anunciar que el presidente Javier Milei encabezará el mismo domingo, a las 9, el acto oficial de recepción de los seis aviones de combate adquiridos a Dinamarca, que se hará en el Área Material Río Cuarto, una unidad de la Fuerza Aérea Argentina.

El objetivo de la exhibición de los aviones en el aire es que “los argentinos puedan presenciar el despliegue de estas aeronaves que representan un salto histórico en la capacidad disuasiva del país”, explicaron las autoridades del ministerio.

Las aeronaves arribarán al país el viernes y serán recibidas en Río Cuarto por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien expresó su satisfacción por la llegada de los aviones de guerra y destacó el acontecimiento como “un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional.

Las seis aeronaves de combate –cuatro bplazas y dos monoplazas- forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. El costo total de las adquisiciones asciende a 650 millones de dólares.

El ministro de Defensa, Luis Petri, concluirá su gestión con la incorporación de los aviones F-16 @luispetri

Los vuelos rasantes

Según informó el Ministerio de Defensa, la escuadrilla de las primeras aeronaves F-16 llegarán a la ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, procedentes del Área Militar Río Cuarto, y sobrevolarán a 600 metros de altura sobre el Río de la Plata. Pasarán por la Casa Rosada y la Avenida de Mayo hasta la plaza Miserere. También volarán sobre el espacio aéreo por encima de la avenida 9 de Julio.

Al celebrar la incorporación de los F-16, el Ministerio de Defensa informó que “estos aviones, potentes y ágiles, han sido modernizados para equipararse a los cazas de cuarta generación con las últimas innovaciones en sensores y capacidades de intercambio de datos.

“Son capaces de integrarse en el campo de batalla moderno, listas para operar en un entorno centrado en redes, con una mayor capacidad de supervivencia gracias a su avanzado sistema de guerra electrónica y un paquete de armamento sin igual”, señaló la explicación oficial.

Se añade que ello permite a los F-16 desarrollar “una verdadera capacidad multirol, realizando diversas misiones, como defensa antiaérea, supresión de defensas aéreas enemigas, ataque marítimo, interdicción aérea, designación dinámica de objetivos e inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales”.