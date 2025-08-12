El Gobierno admitió que el Presidente y su vocero difundieron una noticia falsa contra Kicillof

Diferentes fuentes del Gobierno admitieron hoy la difusión de una noticia falsa contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lejos de arrepentirse, y dispuestos a redoblar la apuesta, referentes del oficialismo pretendieron relativizar hoy la gravedad de la difusión de un video manipulado de una entrevista al gobernador, convertido en principal blanco de los libertarios de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

“Les hicimos un favor. La respuesta original es peor”, dijeron a LA NACION en tono burlón fuentes de la Casa Rosada en defensa del reposteo que hicieron del video editado, primero el vocero presidencial, Manuel Adorni, y luego el propio Javier Milei. A ellos, le siguieron otros miembros del oficialismo, que replicaron el video sin importar que se trataba de información falsa. Adorni no respondió a la consulta de LA NACION.

Sin medias tintas, desde el Gobierno negaron la gravedad institucional que conlleva la “difusión de noticias falsas”, como lo definió, entre otros, el diputado nacional por la CC-ARI, Maximiliano Ferraro. “¿Grave? Cero. Grave es la gente que matan por un celular en el conurbano”, retrucaron desde Balcarce 50, en relación a los repetidos episodios de inseguridad en el conurbano bonaerense. De esta manera, buscaron relativizar la manipulación de la entrevista a Kicillof.

El video editado que compartió Manuel Adorni

En el video en cuestión, tomado de una entrevista a radio Futuröck, Kicillof aparece diciendo: “Hoy no tengo una propuesta, me parece que habría que buscarla”, en supuesta respuesta a una consulta sobre las propuestas del peronismo más allá de la crítica al Gobierno. En realidad, esa fue la respuesta que el gobernador había dado, con las mismas palabras, a una consulta sobre su vínculo con Máximo Kirchner y la propuesta electoral de Fuerza Patria en las próximas citas electorales.

“El video… no lo ví. ¿Estaba editado?”, contestó, con una sonrisa irónica, un alto funcionario, en un pasillo de Balcarce 50.

El intendente de Tres de Febrero y candidato a senador provincial, Diego Valenzuela, se refirió a lo que dijo Kicillof: “Vuelvo sobre esto: la respuesta real de @Kicillofok es aún peor. No se aprendió ni el slogan peronista de los años 40 y lo repite defectuosamente. Que en 2025 su propuesta sea el slogan doctrinario de 1947/48,habla de lo que tiene para ofrecer hacia adelante el kirchnerismo”.

“Las mentiras de Milei y su inteligencia artificial no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas”, contestó Kicillof a través de las redes sociales.

“Acá lo grave es que hay una ingeniería de animadores festejantes del Gobierno, cuyo trabajo es armar noticias falsas que apuntan a desinformar a la sociedad. Y más grave es que de esa ingeniería participen el Presidente de la Nación y su vocero. No estamos siendo conscientes del daño que le hacen a la vida democrática con estas actitudes, el ejercicio de la presidencia exige prudencia y respeto, dos cualidades que no le tocaron a Milei en el reparto”, afirmó Ferraro a LA NACION.

Desde la Secretaría de Prensa que encabeza Adorni afirmaron que el envío “Fake, 7, 8”, a través del cual que justamente el vocero asegura combatir las noticias falsas, seguirá emitiéndose de modo regular, aunque este viernes podría hacer una pausa por el feriado puente del 17 de agosto.

Horas antes de las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo pasado, cuentas de usuarios vinculados a la Casa Rosada motorizaron una campaña sucia con fake news y videos falsos, editados a través de la Inteligencia Artificial del ex presidente Mauricio Macri y la candidata a legisladora de Buenos Aires Silvia Lospennato. Pro realizó una denuncia ante el tribunal electoral en la que sostuvo que se trató de una maniobra para “inducir el voto” a través del “engaño” y en favor de Adorni, candidato de La Libertad Avanza y que terminó imponiéndose en aquellos comicios. Hoy, Pro y La Libertad Avanza son aliados electorales en la provincia y la ciudad de Buenos Aires.