El Gobierno anunció la disolución del Iosfa y creó una nueva obra social para militares

Tal como había anticipado meses atrás, el Gobierno creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa), que suplantará al Iosfa, que será disuelto. Desde el Poder Ejecutivo señalaron que resulta necesaria una reorganización “institucional, financiera y operativa” del sistema de salud del personal.

A través del Decreto 88/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se estableció que la nueva obra social estará bajo el mando del Ministerio de Defensa, mientras que, por otro lado, se creó, dentro del Ministerio de Seguridad Nacional, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

“En los últimos años se ha observado una situación de desequilibrio financiero de carácter persistente en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) vinculada, entre otros factores, al incremento sostenido de los costos de las prestaciones médico-asistenciales y de los medicamentos, así como a la heterogeneidad de su padrón de afiliados y a la dispersión territorial de los mismos”, expresó el Gobierno al anunciar su disolución.

Además destacó: “En virtud de ello, deviene institucionalmente necesario establecer entidades diferenciadas que permitan garantizar el derecho a la salud del personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Federales, mediante coberturas adecuadas, sostenibles y específicamente adaptadas a las características de cada universo prestacional”.

Asimismo, el Ejecutivo estableció un periodo de transición hasta la disolución definitiva del Iosfa para permitir una “separación ordenada y progresiva de estructuras, presupuestos, patrimonios, bienes, recursos humanos y obligaciones” entre las nuevas prestaciones de salud. En tanto, se hará una liquidación que estará a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa.

Tal como informó LA NACION, el Gobierno advirtió el año pasado que la obra social arrastraba una deuda de 200.000 millones y un déficit operativo mensual de $10.000 millones, además del corte de prestaciones que afecta a sus casi 600.000 afiliados. Así, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, subrayó en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados su decisión de que la Prefectura y la Gendarmería “no estén más en el Iosfa y tengan su propia obra social”.

La medida había sido impulsada en 2025 por Luis Petri Ministerio de Defensa

En noviembre de 2025, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, había anticipado que el Gobierno tomaría medidas respecto a las prestaciones de salud de las Fuerzas Armadas. “Nos dieron una obra social prácticamente quebrada. En 2023, hubo 320% de inflación en medicamentos y prestaciones médicas, con 85 puntos por debajo de los aumentos salariales. Y es una obra social que se financia con ingresos. Cuando los gastos se incrementan más que los ingresos tenés una bola de nieve”, declaró en TN.

“A eso sumale que la desfinanciaban porque tomaron la decisión de no liquidar los aportes conforme al decreto que el propio kirchnerismo creó cuando eliminó el IOSE que ya en ese momento decía que tenía problemas económicos y financieros. Estamos estabilizándola, la vamos a sanear. También hay una deuda de 150 mil millones de pesos por estas contribuciones patronales mal liquidadas. Nuestro objetivo es dársela a las Fuerzas Armadas para que las administren”, anunció en aquel momento.