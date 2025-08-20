Stolbizer cuestionó los vetos de Milei y Adorni le recordó su relación con Massa

Un tenso cruce se dio en la previa de la sesión que pidieron desde la oposición para tratar los vetos del presidente Javier Milei entre el vocero Manuel Adorni y la diputada nacional Margarita Stolbizer.

Todo arrancó cuando la legisladora -que compite para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires en el segundo lugar de la lista de Florencio Randazzo- cuestionó que el Presidente no destine fondos al Hospital Garrahan, después de que vetara la ley de emergencia pediátrica, pero sí lo haga para contener el dólar.

En un descargo bajo el título La degeneración fiscal avanza, Stolbizer planteó: “Hace unos días, Milei dijo que financiar al Hospital Garrahan ($150.000 millones al año adicionales al presupuesto actual) ponía en riesgo el plan económico. Una semana después, tomó deuda por $9 billones al 4% mensual: $360.000 millones por mes. Y ayer sumó otros $4 billones más: $160.000 millones por mes. La cuenta es clara: $500.000 millones por mes versus $150.000 millones por año. Entonces, ¿quiénes son los “degenerados fiscales”? ¿Los que pedimos recursos para la salud de los chicos? ¿O los que aumentan el gasto público en medio billón de pesos al mes para tapar su propia improvisación económica?“.

Apuntó también contra el ministro de Economía, Luis Caputo. “Hace muy poco, Caputo le decía al mercado: ‘Campeón, si te parece barato el dólar, comprá’. Menos de un mes después, gasta medio billón para que el mercado no haga lo que él mismo propuso”, se quejó Stolbizer y concluyó con ironía: “Todo muy normal”.

Las palabras de Stolbizer provocaron la respuesta de Adorni, que le recordó a la diputada su pasado político. “Estimada Margarita: su posteo es una vergüenza conceptual, más aún viniendo de alguien como usted, que tantos años ha estado involucrada en la cosa pública, especialmente porque es la quinta vez que ocupa una banca en el Congreso de la Nación", indicó el vocero.

“Resulta incomprensible que luego de casi dos décadas en el Poder Legislativo no comprenda la diferencia entre capital e intereses, entre flujo y stock, o entre endeudamiento y rollover de deuda. Tal vez ha sido culpa simplemente de alguna confusión, de las que aquí le dejo un recuerdo. Le mando un beso“, concluyó, también irónico.

Es que al posteo adhirió dos capturas. Una, de cuando Stolbizer dijo: “Massa durmió con los corruptos en la misma cama durante muchos años”. Eso fue en mayo de 2015. La otra, de julio de 2016, en la que la misma diputada nacional señaló: “En Mar del Plata con Sergio Massa presentamos ‘Cómo construir una Argentina para todos’”.

El tenso cruce se dio antes de que arranque la sesión pedida por la oposición en la Cámara baja, en la que se tratará -si hay quorum- un temario complicado para el Gobierno.

Entre las distintas iniciativas, los diputados de las bancadas díscolas de la gestión de Milei buscarán ratificar la emergencia en discapacidad, que fue vetada por el Presidente, al igual que los incrementos jubilatorios.

También buscarán aprobar los proyectos enviados por los gobernadores, que ya vienen con la aprobación del Senado, para coparticipar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y establecer un nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles.

Otra ley que la oposición intentará rescatar del veto presidencial es la que procura fondos de emergencia para la ciudad de Bahía Blanca y la localidad de Coronel Rosales. Ese veto ya tiene un rechazo del Senado, por lo tanto si consigue también el rechazo de Diputados quedará vigente, más allá de que eso no es lo que pretende Milei.