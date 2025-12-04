El Gobierno anunció una nueva conducción en las Fuerzas Armadas, que propuso el jefe militar Presti

El designado ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, iniciará su gestión con un cambio de mandos. Anunció que el presidente Javier Milei renovó la conducción de las Fuerzas Armadas y aceptó sus propuestas para conformar la cúpula militar que lo acompañará en su nueva función.

Presti, quien no pasará a retiro para asumir como ministro, sino que permanecerá en situación de disponibilidad, eligió para su sucesión en el Ejército al general de división Oscar Santiago Zarich, quien fue su compañero de promoción en el Colegio Militar, donde ambos se graduaron a fines de 1987. Zarich, de 59 años, es actualmente comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza, responsable de la preparación y el entrenamiento de los oficiales, suboficiales y soldados del Ejército.

El designado ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, en la presentación del los nuevos vehículos blindados para el Ejército

Ante las propuestas del nuevo ministro, el Presidente dispuso el pase a retiro del jefe de la Armada, almirante Carlos María Allievi, quien será sustituido por el vicealmirante Juan Carlos Romay, de 59 años, director general de Educación desde diciembre pasado, a cargo de los institutos de formación del personal naval.

También le concedió a la Armada, después de treinta años, la conducción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al designar jefe del organismo al vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, de 60 años, quien se venía desempeñando como subjefe. Acompañaba a su superior, el brigadier general Xavier Julián Isaac, quien pasará a retiro.

Por el contrario, al aceptar la proposición de Presti, Milei mantuvo en el cargo al jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, de 58 años, piloto e instructor de vuelos que en noviembre de 2024 asumió al frente de la plana mayor aeronáutica.

Los nombramientos se conocen poco antes de la asunción de Presti como ministro de Defensa –aunque no se anunció oficialmente, sería puesto en funciones el martes próximo- y de la presentación de los seis aviones de combate F-16, que llegarán este viernes a Córdoba y serán presentados oficialmente el domingo por el presidente Milei, acompañado por el actual ministro Petri.

Compañero de promoción´

Como comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, el general Zarich tenía a su cargo todas las operaciones militares en el Ejército. Este miércoles acompañó a su superior Presti y al ministro saliente Petri en el Cuartel Militar de Boulogne, donde fueron presentados los vehículos de combate blindados a rueda (VCBR) Stryker 8x8, recientemente incorporados a la fuerza como parte del proceso de modernización de sus capacidades.

En agosto pasado, Zarich tuvo a su cargo la realización del ejercicio militar Libertador, una operación que reunió a 2500 efectivos y 300 vehículos en territorios de las provincias de Chaco y Formosa. Participaron efectivos y medios de San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

Nacido en Santa Fe, Zarich estudió en el Liceo Militar General Belgrano, de esa ciudad, y ocupó el orden de mérito número 17 en la promoción 118 del Colegio Militar. Entre otros destinos, fue comandante de la IX Brigada Mecanizada, con sede en Comodoro Rivadavia, entre 2022 y 2024.

El vicealmirante Dalle Nogare, nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, es porteño y forma parte de la promoción 116 de la Escuela Naval Militar, donde se graduó como guardiamarina en 1987. Fue compañero de estudios del jefe saliente, el almirante Allievi.

En enero de 2024 asumió como subjefe del organismo militar encargado de coordinar y planificar las operaciones conjuntas de las tres fuerzas. Desde las campañas antárticas hasta el despliegue de efectivos y medios en zonas de frontera y tareas de control y vigilancia en los espacios marítimos, como el Atlántico Sur.

Además de prestar servicios en distintos comandos navales, fue agregado militar y de Defensa en la embajada argentina en Sudáfrica y se desempeñó como director general de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

A la promoción siguiente de la Escuela Naval Militar –la número 117- pertenece el vicealmirante Romay, nuevo jefe de la Armada.

Nacido en Buenos Aires, fue nombrado director general de Educación de la fuerza naval en diciembre de 2024 y, entre otras misiones, fue comandante del buque multipropósito ARA Punta Alta, el buque logístico ARA Patagonia y la Fragata Libertad. Condujo, además, la Escuela Naval Militar y fue director general de Personal y Bienestar de la Armada.

En tanto, el brigadier Valverde se mantendrá como jefe de la Fuerza Aérea. Fue jefe del Departamento de Operaciones en Desarrollo del Comando Conjunto Aeroespacial durante la reunión del G-20 en Buenos Aires, durante la presidencia de Mauricio Macri, y en 2020 fue agregado de Defensa en España.

Valverde se formó en el Liceo Militar General Espejo, de Mendoza, y se graduó en 1989 en la Escuela de Aviación Militar. En noviembre pasado fue puesto en funciones por el ministro Petri como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, tras el relevo del brigadier general Fernando Luis Mengo, por el uso indebido de aeronaves militares, utilizadas para fines personales y denuncias de acoso laboral y abuso de autoridad.