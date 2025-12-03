Cambio en la SIDE: el Gobierno anunció la salida de Neiffert y la designación de Cristian Auguadra como reemplazante

El Gobierno anunció el martes por la noche la salida de Sergio Neiffert como titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y el ingreso, en su lugar, de Cristian Auguadra. Así lo informó el Ejecutivo en un comunicado que compartió la Vocería Presidencial, en donde justificaron la medida en base a que ya “se superó la primera etapa del proceso de reestructuración” del organismo. El cambio fue oficializado en el Boletín Oficial en la madrugada del miércoles.

“La Secretaría de Inteligencia de Estado informa que, tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, expresó el Gobierno en el comunicado.

El Ejecutivo sostuvo que la gestión de Neiffert permitió “ordenar los procesos internos auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”, y dio por finalizada su participación como titular de la SIDE.

De esta manera, la administración de Javier Milei dio inicio a la segunda fase y afirmó que estará a cargo de Auguadra, un contador público con “experiencia en auditoría, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional”, según destacaron. En tanto, explicó que su designación permitirá “profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.

“El objetivo de la administración del Presidente es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo. La secretaría reafirma así su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la república, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”, cerró el documento.

El Gobierno oficializó el cambio a través del Boletín Oficial

Auguadra es un funcionario de extrema confianza de la familia Caputo, principalmente con Claudio, padre del asesor presidencial Santiago Caputo. Hasta el momento de su designación como titular estaba a cargo de Asuntos Internos de la secretaría desde noviembre de 2024, a donde llegó bajo el ala del propio Santiago.

Días atrás, LA NACION aseguró que, dentro del Gobierno, había un cortocircuito entre Caputo y Neiffert, a pesar de que el entonces titular de la SIDE respondía al asesor de Milei.

Cabe señalar que el cambio de titular se produjo horas después de que el Gobierno ampliara los fondos de la SIDE mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Tal como informó LA NACION, la Secretaría de Inteligencia del Estado recibió $26.117.900.000. La mayoría de ese monto es para el pago de sueldos del personal con casi $20 mil millones.

Santiago Caputo llevó a Auguadra a la SIDE Rodrigo Néspolo - LA NACION

"Se sacó un DNU de reconducción del presupuesto, porque no hay presupuesto”, explicaron desde la Casa Rosada y remarcaron que el monto que se había seleccionado inicialmente para el organismo no alcanzó. “La Secretaría de Inteligencia es uno de los tantos organismos del Estado que se quedó sin fondos“, puntualizaron.

Este mismo martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desplazó al vicejefe José Rolandi, quien era el único sobreviviente de la gestión de Nicolás Posse, la primera de la administración de Milei. De 46 años y con un rol clave durante la definición de la Ley Bases, también había sobrevivido, inicialmente, a la salida de Guillermo Francos, su segundo jefe, producida a fines del octubre. Por su cargo, ocupa una codiciada silla en el directorio de YPF.