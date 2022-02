El Gobierno apuesta a la presencialidad plena en los colegios para recortar el protagonismo de Horacio Rodríguez Larreta

En sintonía con la Ciudad, el presidente Alberto Fernández anunció el nuevo protocolo “Aula Segura”, que establece la eliminación de las burbujas en las aulas y ya no será necesario el aislamiento de los alumnos de un grado ante un caso positivo de Covid-19. El objetivo que se planteó el gobierno nacional es alcanzar “190 días de presencialidad plena, segura y continua”.

El Gobierno aprendió de su error. El cierre de los colegios durante meses tuvo un impacto negativo sobre la base electoral del Frente de Todos y le permitió a la oposición, especialmente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, diferenciarse de la administración de Fernández en momentos en que la sociedad reclamaba abiertamente el regreso de la presencialidad. “Le regalamos la cancha con este tema, eso no va a ocurrir otra vez”, se sinceraron fuentes oficiales.

Con un discurso moderado, sin críticas a la oposición, el Presidente pidió dejar a un lado las diferencias. “No es un año electoral con lo cual podemos dedicarnos de pleno a este tema”, sostuvo en un acto que compartió junto la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y al ministro de de Educación, Jaime Perczyk.

El presidente participa en una reunión con los Consejos Federales de Salud y Educación

Y agregó: “Tenemos que hacer del 2022 el año de la educación, que la normalidad vuelva a existir en los colegios, volver a llevar a los chicos que perdimos a las escuelas. Acá no debe haber diferencias partidarias ni ideológicas. No vamos a tener una mejor sociedad si los chicos no se educan”.

Tras una reunión conjunta del Consejo Federal de Salud y de Educación, el gobierno nacional anunció el nuevo protocolo que es similar al que presentó Rodríguez Larreta hace tres días . El Gobierno porteño, que eliminó la palabra protocolo relacionada con el coronavirus en los establecimientos educativos, ya había establecido el fin de las burbujas, los turnos en el comedor y las marcas de sentido de circulación para los alumnos dentro de las escuelas, entre otras medidas.

Además, a partir de 2 de marzo, las escuelas deberán recabar la información sobre la vacunación contra Covid-19 de toda la comunidad educativa, así como la del calendario nacional. También se definió que los contactos estrechos asintomáticos que hayan recibido las dos dosis de la vacuna no se deberán aislar y podrán seguir asistiendo a clases.

Una de las pocas diferencias con la Ciudad es que el uso del barbijo será desde primer grado. En territorio porteño la obligación del tapabocas comienza en el cuarto grado.

El presidente participa en una reunión con los Consejos Federales de Salud y Educación

“El protocolo nos permite que el 2 de marzo estemos todos en la escuela, con presencialidad plena y continua para de ese modo ir también reconstruyendo la normalidad en la sociedad. El 2 de marzo queremos que todos vayan a la escuela, incluso aquellos que aún no logramos revincular. Es el mejor lugar para todos los chicos de nuestro país indiscutiblemente. Queremos un ciclo lectivo que reconstruya, que marque un nuevo camino”, planteó Perczyk.

Vizzotti, en tanto, señaló que “el avance en la vacunación es muy importante y eso se traduce en la posibilidad de seguir avanzando”. Además, enumeró los ejes del protocolo: “Asistencia cuidada, la vacunación, el uso del barbijo, la ventilación, la higiene y la distancia cuando no se pueda asegurar el barbijo. Es histórica esta preparación para tener un ciclo lectivo de reparación”.

Guiño a la oposición

Durante la presentación, que se realizó en el Museo del Bicentenario, el jefe del Estado remarcó la importancia de “dejar de lado cualquier diferencia ideológica”.

El presidente participa en una reunión con los Consejos Federales de Salud y Educación Captura

Sin realizar una autocrítica –según los datos oficiales que había reportado el exministro Nicolás Trotta, cerca de un millón de alumnos abandonaron la escuela durante la pandemia–, el Presidente anticipó lo que sigue. “Hemos vivido dos años muy difíciles. La tarea que nos queda por delante es compleja porque tenemos que recuperar el ánimo y volver a llevar a cada chico a la escuela”, sostuvo el mandatario.

Destacó, en ese sentido, que la implementación del nuevo protocolo es posible por el impacto del avance de la campaña nacional de vacunación, tanto en docentes como en niños y niñas de entre 3 y 11 años.

Del encuentro también participaron representantes de ambas áreas de las 24 jurisdicciones del país, y sirvió para terminar de definir las nuevas pautas en función de los consensos alcanzados con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unicef, Unesco, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los diferentes gremios docentes.