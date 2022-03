El Gobierno avanza con un proyecto de ley de empleo joven y evalúa otras reformas

Además de enumerarle casi en tono de reproche al Congreso los proyectos pendientes que envió en 2021 y que no se trataron, Alberto Fernández anunció el 1° de marzo una iniciativa sobre empleo joven que busca revertir un indicador que encendió una alarma en esa franja etaria. Entre los jóvenes de 18 y 25 años, la tasa de desempleo duplica el 8,2 por ciento general y triplica si se toma únicamente a las mujeres, según precisaron fuentes inobjetables del Ministerio de Trabajo.

Con la intención de mejorar esos índices, el Presidente ordenó acelerar la redacción de un proyecto de ley que prevé incentivos fiscales para las empresas del sector privado que contraten jóvenes. Las becas serían pagas y por un tiempo limitado . Al término del período de formación, el empleador debería contratar por tiempo indeterminado a un porcentaje de los pasantes que contrató. “No contempla una pérdida de derechos laborales. Se apuesta a la formación profesional y a bajar la tasa de desempleo en ese sector a cambio de una serie de incentivos, como rebaja en las cargas sociales”, explicaron cerca del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, uno de los funcionarios que empuja la iniciativa.

El proyecto de empleo joven no estará listo en el corto plazo. Mientras tanto, se mantendrán en línea los diferentes programas para la capacitación, como el Fomentar, que promueve oportunidades de inclusión social y laboral, o el portal Empleo, en el que se registraron 60.000 jóvenes y 5000 empresas, pero que no logró aún dar sus frutos en cuanto a la creación de puestos genuinos.

Desde el Gobierno se intentó diferenciar la propuesta oficial de la que en su momento impulsó la gestión de Mauricio Macri. Por entonces, el ministro de Trabajo Jorge Macri había presentado un borrador en el que planteaba un sistema de prácticas formativas, que preveía suplantar a las pasantías. La iniciativa de Cambiemos no prosperó porque era un capítulo más de la reforma laboral más amplia que impulsaba. En lo relativo a la beca, el pasante no iba a recibir un sueldo sino una “asignación estímulo” no remunerativa. En su momento, fue uno de los puntos que los gremios objetaron de aquel proyecto.

“Las pasantías son una herramienta útil para el denominado empleo joven o primer empleo en la medida que no sustituya trabajo estable por trabajo precario. El principal objetivo es la formación y no el abaratamiento del costo empresario”, opinó Horacio Meguira, director del departamento jurídico de la CTA Autónoma, sin tener a mano los detalles de la iniciativa oficial.

Edad jubilatoria y licencias parentales

Para Moroni el proyecto de empleo joven no chocaría con las intenciones de un sector del Gobierno de elevar de manera voluntaria la edad jubilatoria. En el memorando que el Presidente pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) surge un artículo en el que la Argentina se compromete a “estudiar el régimen previsional”. Distinguen allí “problemas” y “una baja” en la tasa de aportes. “Si hubiéramos tenido una propuesta, la hubiéramos presentado. Por eso pusimos en el acuerdo con el Fondo que lo vamos a estudiar”, dijo un funcionario cercano al Presidente.

La CGT ya dio una señal que habilitaría este debate. “Hay cuestiones que contemplar: ha crecido la expectativa de vida y se extiende en el tiempo la capacidad de trabajo de hombres y mujeres. En la medida en que esto sea voluntario y haya fondos para sostenerlo, me parece que no es una mala idea que puede ser debatida”, dijo el sábado pasado Andrés Rodríguez, número tres de la central obrera, en declaraciones al programa Toma y Daca, en AM 750.

No son los únicos proyectos vinculados a la vida laboral que estarían en danza en el despacho de Moroni. Está en camino una iniciativa para reformar las licencias parentales. “La medida apunta a igualar de manera gradual los derechos”, dijeron cerca del ministro. Hoy la licencia por maternidad es de 90 días, pero para los hombres es de apenas 48 horas.

Antes de la apertura del año legislativo, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y UNICEF instaron a los legisladores a que incorporen en su agenda la necesidad de contar una reforma del esquema de licencias parentales. Estas organizaciones, previo a activar su pedido al Congreso, ya habían tenido contactos con diferentes funcionarios oficiales.