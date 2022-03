“Gestapo”: un empresario declaró que un exministro de María Eugenia Vidal les insistió para que denunciaran al Pata Medina

Fabián Rolando Cusini, uno de los empresarios de la construcción que participaron de la reunión en el Bapro con funcionarios y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para coordinar acciones contra Juan Pablo “Pata” Medina, declaró ayer en indagatoria: contó cómo el gobierno de María Eugenia Vidal lo instó a denunciar al sindicalista de la Uocra y ratificó que había sido víctima de aprietes del gremio que pusieron en riesgo su empresa.

Cusini, constructor y desarrollador inmobiliario, fue el primero de los citados por el juez Ernesto Kreplak que aceptó responder preguntas: dijo que el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas (el que quería tener una “Gestapo” para terminar con los gremios) “hizo mucho hincapié” en que él y otros empresarios debían denunciar los aprietes de la Uocra que comandaba Medina y ratificó que Villegas les dio un “papelito” con indicaciones para hacer esas denuncias (tal como se ve en el video de la AFI). Dijo además que le había llamado la atención que la reunión se hubiera hecho en la Ciudad de Buenos Aires (y no en la provincia) así como “la cantidad de gente” presente.

“Había personas que no se habían presentado, habían dado su nombre de pila [dijo en alusión a los agentes de la AFI]. Yo creía que esta gente pertenecía al Ministerio de Trabajo”, declaró Cusini, miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital de la Provincia de Buenos Aires. “Acompañé a una reunión al Presidente de la Cámara y nos grabaron ilegalmente”, se quejó.

“Como cámara participamos en muchas reuniones para tratar el tema Uocra La Plata. Yo pertenezco a una PYME familiar y era interesante mi visión respecto al conflicto con la Uocra, ya que a diferencia de lo que es una obra pública o de grandes empresas, nosotros teníamos un impacto mayor en nuestras obras por estos conflictos”, relató Cusini.

El juez Ernesto Kreplak Archivo

“ En la reunión Villegas hacía mucho hincapié en que las Cámaras hagan una denuncia, una nota (...). Repartieron un papelito que no recuerdo lo que decía y nos instó a que presentemos las notas en el Ministerio de Trabajo”, declaró. El empresario contó además que “en la reunión se indicó que iba a haber una nueva reunión, que aparentemente no se hizo”. En efecto, los investigadores no encontraron pruebas de que haya habido una parte dos de este encuentro.

Las presiones de la Uocra

Cusini dedicó gran parte de su declaración a relatar las presiones que sufrió de parte del gremio que conducía Medina y la poca respuesta que había recibido de parte de “los tres poderes del Estado”.

“Teníamos muchas presiones, sobre todo para la contratación del personal. Pero lo que ellos buscaban en realidad era plata. Muchas veces tomé mucha gente de las bolsas de trabajo, pero era gente que no trabajaba. Eran destructivos y buscaban alargar los trabajos ”, afirmó, y recordó el episodio de un día que le quisieron “parar una obra porque no tenía Coca-Cola para almorzar”.

“Yo no podía trabajar, una constructora grande puede aguantar algunas cosas, pero yo no”, dijo Cusini, que destacó que “lo que pasaba con la Uocra era de conocimiento público” y “complicaba” a toda la cadena de la actividad de la construcción, “como los carpinteros, por ejemplo”.

El exministro de Trabajo Marcelo VIllegas deberá presentarse a declarar como acusado el lunes próximo Rodrigo Nespolo

“Nunca recibimos ayuda de ninguno de los tres poderes del Estado. El ministerio de Trabajo siempre fue cómplice de la Uocra”, se quejó. Contó que se decidió finalmente a denunciar a Medina, pero que antes no lo hacía porque “tenía miedo a las represalias” que podría sufrir él o su familia. “En un momento fue imposible mantener las obras abiertas”, declaró.

La ronda de indagatorias sigue con otros empresarios que participaron de la reunión y para el lunes próximo está citado Villegas.