"El que no cumple la ley está matando gente", dijo Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense, en referencia la protesta opositora de ayer y a la flexibilización de la cuarentena en algunos minucipios

María José Lucesole Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 12:32

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof acusó a los intendentes de Juntos por el Cambio de provocar muertes al permitir actividades no habilitadas en este territorio.

El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, alertó hoy respecto de la actitud de intendentes que proponen regir sus municipios fuera de la ley. "Hay quienes deciden estar fuera de la ley. Eso genera mayor circulación, mayores contagios y muertes. El que no cumple la ley está matando gente hoy", advirtió el funcionrio.

Bianco se refirió así a los intendentes que habilitaron actividades no permitidas por los decretos nacionales y provinciales, como deportes o salidas recreativas. "Por ahora no están habilitados deportes en la fase 3 en el AMBA. Vemos peligroso en este contexto cualquier aumento de la circulación y actividad. Eso termina con más muertes. Vemos actividades irresponsables y temerarias- como la protesta de ayer- se llevan a cabo poniendo en peligro a gran parte de la población", dijo.

Criticó así a los alcaldes que azuzaron a los vecinos a manifestarse ayer en calles y plazas centrales de este territorio. "Los que no tienen responsabilidad de gestión azuzan estas marchas de manera irresponsable y temeraria. Los que sí tienen responsabilidad están muy preocupados por la salud de vecino", calificó.

El jefe de Gabinete aseguró: "No sé muy bien de qué se tratan esas marchas: están los neonazis, los libertarios, gente que termina su carrera política abrazada a un flota- flota. Son imágenes patéticas. Me resulta penoso. Me da vergüenza ajena. No es una marcha anticuarentena. Es antiperonista. Hay un lugar de donde no se vuelve, es el ridículo, que hicieron ayer muchos dirigentes de Cambiemos", fustigó.

Fue durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, donde Bianco se mostró junto al ministro y viceministro de Salud, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak.

En esta conferencia, Gollán pidió: "Por favor hagamos un esfuerzo. No es culpa de un gobierno. No es culpa de uno o de otro a un lado u otro de la general paz. Vemos como los casos se van corriendo desde la ciudad autónoma al primer cordón, segundo cordón y tercer cordón".

"Yo quisiera que algunos que plantean la anticuarentena fueran a ver cómo trabajan en los hospitales con mascarillas, con atuendos - que se cambia hasta 46 veces- y sienten el estrés en el cuerpo. Los invito a los anticuarentena a que se pongan esto en el cuerpo y vamos a ver cuánto tiempo lo aguantas- dijo Gollán- Se enferman de la piel, del estrés. Piensen en ellos cuando plantean que esto no les interesa, cuando plantean que esto no existe, todas estas cosas ridículas", expresó.

Restricciones

En esa conferencia se informó que cada vez son más los municipios en la fase más restrictiva: 40 comunas están esta semana en fase 3. A los 37 municipios del AMBA se sumaron Bragado, Laprida y Coronel Suarez.

En tanto son menos los municipios con menos restricciones: esta semana son 49 los distritos en fase 5. En medio otros 47 municipios están en fase 4.

Mientras el gobierno intenta ordenar las fases de cada municipio hay enojo por la actitud de los alcaldes que llamaron a manifestar o abrieron actividades no permitidas, como deportes o salidas sociales no habilitadas en especial en el AMBA.

Sin titubear, los funcionarios provinciales vincularon estas habilitaciones a mayores contagios y mayores muertes de pacientes.

Ayer se registraron 2521 nuevos casos. Ya suman 3300 fallecidos. El 80 por ciento son mayores de 60 años. La mayor concentración arriba de 70. Pero hay 35 personas fallecidas entre 20 y 29 años; 67, entre 30 y 39; unas 180, entre 40 y 49 años, y 350 entre 50 y 59 años. Esta es una enfermedad que si bien produce alta mortalidad entre los mayores también lo hace entre los jóvenes, alertó el ministro.

El ministro de Salud agregó que la tasa de mortalidad en el AMBA es de 215 personas cada mil habitantes, pero es de más de 500 en la ciudad autónoma. "No es por culpa de uno o de otro, tiene que ver con la población que es afectada por el virus", dijo.

Se informó que el nivel promedio de ocupación de camas de terapia intensiva es del 51 por ciento total de las casi 6.000 camas que hay en toda la provincia. De esas 3.000 están en el AMBA y son de adultos. Ahí el porcentaje ocupacional es del 63 por ciento.

"La ocupación de camas sigue aumentando. La relativamente buena noticia es que la utilización promedio era de 10 a 11 días. Eso se aceleró a 21 días. En últimos días, ha bajado a 13 camas nuevas por día de ocupación. Siete por Covid. Seis por no Covid", dijo.

Agregó que en la provincia ya se hicieron 1456 transfusiones de plasma de 614 donantes.