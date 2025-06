El Gobierno cede con el aumento a los residentes del hospital Garrahan y se activan reclamos en otros sectores públicos

En el contexto del “déficit cero innegociable”, el gobierno de Javier Milei anunció ayer un aumento de más del 50 por ciento en los salarios que perciben los residentes del hospital pediátrico Juan P. Garrahan, disparadores de un conflicto que parece lejos de terminarse.

Luego de un fin de semana de consultas internas y búsqueda de una salida política, en la Casa Rosada y el Ministerio de Salud creen que la disposición de la dirección del hospital “va a dividir aguas” entre los 280 residentes que reclamaban un aumento de sus salarios, que según ellos mismos afirman no supera los $780.000 mensuales. Ahora, el Gobierno pretende elevarlos a $1.200.000, lo que implicaría una suba de poco más de un 50%. Esto contradice con su postura en la paritaria estatal, en la que oficia como empleador, y en la que en la última reunión, la semana pasada, ofreció un 0% frente a los representantes de ATE y UPCN. Los dos gremios estatales se declaron en alerta y evalúan medidas de fuerza.

En el conflicto del Garrahan, la administración de Milei pasó de amenazar con activar controles de presentismo mediante datos biométricos a ceder en un aumento muy por encima de la pauta salarial de referencia que ordenó el ministro de Economía, Luis Caputo, que pretenden que los salarios suban entre 1 y 1,5% mensual.

En el Gobierno anticiparon que ante una oleada de nuevos reclamos la respuesta será siempre la misma: “En la medida en que se avance con la eficientización, habrá aumento. Si no lo hay, no habrá subas salariales”. Es decir, los incrementos dependerían de la productividad, tal como se deslizó la semana pasada desde el ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones.

El ministro de salud, Mario Lugones, en Amcham

Cerca de quienes tomaron la decisión de promover el aumento -el asesor presidencial e integrante del “triángulo de hierro” Santiago Caputo ejerce una tutela en los hechos de lo actuado por el ministro Lugones- afirmaron que el primer efecto de la recomposición salarial será la división entre quienes reclaman.

“Hay muchos residentes que están fogoneados por los gremios y la política, que van a querer seguir con el conflicto. Otros residentes van a querer aflojar”, contestó un vocero del Gobierno con conocimiento de las charlas entre Lugones y Caputo, con la mira puesta en la asamblea y movilización que los residentes del Garrahan llevarán a cabo durante la jornada de hoy.

“El aumento es del 30 por ciento porque los residentes ya alcanzaban el millón de pesos por un bono que se les pagaba. Se equiparó el sueldo al de los residentes que dependen de Nación con los que dependen del gobierno de la Ciudad”, dijo un vocero del oficialismo. La misma fuente agregó: “La suba es considerable, y cuando se limpien a los ñoquis habrá más recursos para los médicos”. Confían en el Gobierno que la flamante implementación del sistema biométrico en las puertas del hospital, ubicado en la zona sur de la ciudad, dará una idea concreta de quienes no concurren a trabajar.

Tras el anuncio, la Asamblea de Residentes del Garrahan emitió su propio comunicado. Planteó que formalmente “no hubo ninguna oferta”.

Los residentes médicos del Garrahan expresaron su malestar con carteles Santiago Oróz

Mientras tanto, en el Gobierno no consideran, al menos en público, que el Gobierno haya cedido a los reclamos, que se habían multiplicado en los medios y las redes sociales, y se remitieron al comunicado emitido ayer, en el que explicaron el aumento en base al “ahorro estimado como resultado de la reducción de personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios”, de los que culpó al kirchnerismo, a quien ve detrás de los reclamos. “Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta para esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos”, señaló el comunicado oficial.

El comunicado va en línea con lo expresado por el propio Presidente, quien el viernes, en una conversación con el canal de streaming Neura, habló de una situación “politizada”, de “ñoquis” y “administrativos dibujados por el kirchnerismo que le quitan los recursos” al hospital. El argumento oficial para aplicar el control de presentismo sería que el Hospital Garrahan tendría “953 trabajadores administrativos y 478 médicos de planta”, según informó el Gobierno.

¿Habrá una demanda en cadena de los empleados del hospital que no son residentes y en otros hospitales? “Estimamos que sí, que puede haber más reclamos, incluso de médicos, asistentes y administrativos del mismo Garrahan. Pero a todos se les va a contestar lo mismo: en la medida que haya ahorro interno y eficiencia, habrá aumento, si no, no lo habrá”, concluyeron.