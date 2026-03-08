El Gobierno celebra las nuevas muestras de la sintonía fina con EE.UU. que dejó el paso de Milei por Miami

NUEVA YORK.- Javier Milei y la comitiva de funcionarios que lo acompañó en la cumbre regional convocada por Donald Trump dejaron Miami con buenas sensaciones. Diálogo y foto con pulgares en alto con el mandatario norteamericano, sintonía fina con altos funcionarios de la Casa Blanca y hasta un largo encuentro del Presidente y el canciller Pablo Quirno con el influyente secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Fue todo espectacular”, sintetizó, entusiasmado, un funcionario del Gobierno que estuvo muy cerca de Milei en sus horas en el Trump National Doral Miami, el resort de golf del magnate donde proclamó una nueva “coalición militar americana” a la que adhirió la Argentina.

Donald Trump firma la proclamación del "Escudo de las Américas", con Javier Milei detrás, en Miami. afp - AFP�

El encuentro de Milei con Trump, su principal aliado internacional, fue evaluado por la comitiva como un nuevo capítulo del alineamiento con Washington más allá de cualquier vaivén, enmarcado en un rumbo que precede a la asunción del líder republicano el 20 de enero de 2025 y que en los últimos meses sumó, sin pausa, un episodio tras otro.

“Todo fluye”, dijo a LA NACION, en relación al vínculo con Estados Unidos, otro funcionario que estuvo en Miami para la cumbre “Escudo de las Américas”.

Como síntesis, en el Gobierno destacaron el ida y vuelta permanente que tienen con la administración republicana, y una de las fuentes consultadas reveló incluso que en lo que va del año Quirno ya tuvo siete conversaciones directas con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, uno de los funcionarios más poderosos del gobierno de Trump. “¿Cuánto hace que eso no pasaba?“, remarcó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump, en Miami. Mark Schiefelbein� - AP�

Rubio -que dialogó y cruzó cálidos saludos con Milei y Quirno en Miami- tiene sobre la mesa una invitación para viajar a la Argentina, pero aún no hay una fecha estipulada. Se había especulado con la posibilidad de que empalmara una ida a Buenos Aires con una visita a Chile para la asunción presidencial de José Antonio Kast, el próximo miércoles, pero finalmente el jefe de la diplomacia norteamericana no viajará a Santiago.

“Tiene una agenda muy cargada, pero la invitación para que viaje a Buenos Aires la tiene hace tiempo”, dijo un funcionario. Solo unos minutos después -una muestra de la sintonía- el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, mantuvo un cruce distendido y entre risas con Quirno al entrar a la villa Gary Player, en la que se alojaron Milei y el resto de su comitiva en el resort de Trump.

El canciller Pablo Quirno, junto los secretarios Scott Bessent, Chris Wright, Pete Hegseth y Jamieson Greer, en Miami Redacción LA NACION

En la previa a que Trump diera su discurso, al canciller se lo vio charlar animadamente con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, clave en el acuerdo recíproco firmado con Washington; el secretario de Energía, Chris Wright; el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Bessent.

En el Gobierno también destacaron el encuentro de Milei y Quirno con Bessent, arquitecto del auxilio financiero de Washington al Gobierno justo antes de las elecciones legislativas. Fue en el tiempo que había estipulado por los organizadores de la cumbre del sábado para reuniones bilaterales.

El Presidente Javier Milei llegó a la Cumbre “Shield of the Americas” en Miami, y fue recibido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/QaJdqm9Kgb — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 7, 2026

Aunque no trascendió el contenido de la reunión -duró cerca de una hora-, uno de los funcionarios consultados por LA NACION afirmó que no se habló de la segunda revisión del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos en que se espera una definición del board sobre los resultados. “Ese no es un tema [con Estados Unidos]“, afirmó la fuente, terminante.

It was great to speak again today with President @JMilei and Minister @pabloquirno in Doral, Florida during @POTUS’ Shield of the Americas summit. @POTUS’ Peace Through Economic Strength program has been and continues to be a resounding success. Argentina has successfully… pic.twitter.com/ETFyIwozpp — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 7, 2026

En un posteo en su cuenta de X con la foto junto a Milei y Quirno, Bessent destacó el “liderazgo” del Presidente y afirmó que bajo el programa de Trump la “Argentina ha logrado reducir las primas del mercado de bonos y está acumulando reservas muy por encima de los objetivos del FMI”. El secretario del Tesoro también se reunión con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

En la comitiva de Milei señalaron que el respaldo de la Argentina a la iniciativa de seguridad de Trump contra los carteles de la droga hay que enmarcarlo en todas las decisiones tomadas para reforzar el alineamiento estratégico con Washington, en un momento global turbulento.

Donald Trump saluda a Javier Milei en el Consejo de la Paz, en Washington SAUL LOEB - AFP

Enumeraron el Consejo de la Paz -Milei estuvo junto a Trump en su presentación, en Davos, y en la primera sesión, en Washington-, el acuerdo recíproco de comercio e inversiones, otro por los minerales críticos, la participación argentina en la “Conferencia de las Américas contra los Carteles” que lideró Hegseth... sin olvidar el salvataje de Estados Unidos con la línea de swap de US$20.000 millones de octubre pasado.

Estados Unidos había prometido en abril que estaría junto al Gobierno en caso de turbulencias, y cuando las aguas se agitaron en la previa electoral, Trump y Bessent activaron la ayuda, recordó un funcionario. “Esto es parte de la misma lógica”, dijo, respecto al apoyo argentino a la “coalición americana antinarco” que Washington selló con 12 países “amigos” de la región.

En ese sentido, fuentes del Gobierno explicaron que la alianza no es retórica, y que servirá para aumentar la cooperación entre países que tienen distintas problemáticas relacionadas con la seguridad, las fronteras y el narcotráfico.

De acuerdo con una comunicación oficial de la Casa Blanca sobre la proclama, el “Escudo de las Américas” apuntará a “demoler en la mayor medida posible” a los “carteles criminales” y las “organizaciones terroristas extranjeras” en el hemisferio occidental.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente Donald Trump, en Miami ap - AP�

“Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control territorial y acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia”, señaló el gobierno norteamericano, que también dijo que “entrenará y movilizará a las fuerzas armadas de los países socios” para desmantelar los carteles y su capacidad para exportar violencia.

No hubo precisiones sobre ese aspecto, pero en el Gobierno señalaron que para la Argentina no implicaría algo que no se esté haciendo, como la cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países. En la Casa Rosada, uno de los focos al que prestan especial atención es la seguridad en las fronteras, como la que el país comparte con Bolivia.

“Argentina Week”

En el marco de la alianza con Estados Unidos, además, este lunes el Gobierno presentará la “Argentina Week” en Nueva York, un ambicioso evento para captar inversiones que contará con la presencia de Milei y varios de sus ministros.

Estarán presentes el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas; el subsecretario del Departamento de Estado para asuntos económicos, Jacob Helberg, y el director ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC), Ben Black. Podría sumarse otro funcionario norteamericano de alto nivel, pero dependerá de la agenda.

“El hecho de que viaje Lamelas a Nueva York es otra señal del respaldo de Estados Unidos a la Argentina, es un mensaje institucional”, evaluó uno de los organizadores argentinos del encuentro.