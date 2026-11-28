El Gobierno firmó el decreto que convoca al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 1 y el 31 de diciembre de 2026, con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional entre los asuntos incluidos. La medida busca habilitar el debate parlamentario de once puntos durante el último mes del año, en ambas cámaras.

El texto invoca los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional, y remite un anexo con once temas que abarcan iniciativas ya presentadas, proyectos por enviar y pedidos de acuerdo.

Tras su media sanción, el Presupuesto 2027 busca completar su trámite en la otra Cámara Martín Cossarini

En la nómina oficial figuran los expedientes ligados a la defensa de la Soberanía Nacional, así como el Presupuesto 2027 y el régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, denominado Súper RIGI.

También integran el temario el proyecto de Reforma Electoral Integral —que establece la suspensión de las PASO para 2027 y la implementación de Ficha Limpia para inhabilitar a candidatos con condenas confirmadas por corrupción— y el de Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria. A ellos se suman el marco regulatorio para biocombustibles, el combate contra el juego ilegal y el proyecto de Ley de Hojarasca.

Finalmente, se suman dos iniciativas anunciadas como “a ser enviadas” por el Poder Ejecutivo Nacional: un fortalecimiento de la alianza estratégica entre la República Argentina y Estados Unidos, y la “Competitividad Financiera”. El último punto habilita la consideración de pliegos que requieran acuerdos del Senado para designaciones y promociones enviadas y por enviar.

Se busca establecer un Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos Benedikt von Loebell

Las prioridades del Gobierno

En el plano político-partidario, el oficialismo puso el foco en avanzar durante diciembre con proyectos que ya cuentan con media sanción, como la reforma electoral y el Presupuesto 2027, además de impulsar la iniciativa vinculada a la causa Malvinas.

En el entorno de la Casa Rosada señalaron a LA NACION que el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enfrenta reparos en sectores aliados y en filas propias, en particular por el capítulo que apunta a sancionar la injerencia extranjera en campañas y procesos electorales.

El debate sobre esa iniciativa arrastra antecedentes recientes en el Congreso, donde se aplicaron cambios desde la versión original y una sesión en Diputados cayó por falta de quorum. En el oficialismo también mencionaron tensiones internas entre el sector del asesor Santiago Caputo y el espacio de Martín Menem a raíz de ese traspié legislativo.

Para el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos, el Gobierno también busca juntar los votos necesarios, que todavía no estarían asegurados.