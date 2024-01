escuchar

El Gobierno volvió a abrir este jueves un nuevo frente contra el sindicalismo y anunció que descontará el día a los estatales que se plieguen al paro del próximo 24 de enero, convocado por la CGT y al que adhirieron los gremios públicos. La confirmación llegó a través del vocero presidencial, Manuel Adorni.

En su tradicional conferencia de todos los días, que suspendió ayer por el discurso del presidente Javier Milei en Davos, Adorni indicó: “Se ha tomado la decisión de descontar ese día a quienes vayan al paro, a los empleados estatales nacionales que se adhieran a esta medida”. Justificó esta decisión en que desde la Casa Rosada entienden que “el salario es una contraprestación” y por eso marcó: “Quien no trabaja es razonable que no cobre”.

Asimismo, en un dardo a la CGT, marcó que en Balcarce 50 esperan “los argumentos del porqué del paro”, ya que alegó que no les queda claro el motivo por el que la central obrera decide hacer una medida de fuerza a 44 días del comienzo de la gestión de Milei. “No existe razón para el paro, los porqué son casi infantiles. ‘Es para voltear tal o cual cosa’, no lo entendemos”, indicó el portavoz, que cuando fue consultado sobre si consideran que la medida de los gremios es ilegal no ahondó. “En términos jurídicos, llegado el caso habrá novedades”, se limitó a decir.

“Por supuesto también se ha hecho público que desde este martes está abierta la línea 134, es anónima y gratuita, a disposición de todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o que sientan alguna situación que los obliguen a parar. Pueden hacer la denuncia anónima en esa línea”, adhirió con respecto a este teléfono que promueve la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para desalentar la protesta.

Según informaron a LA NACION desde la cartera que comanda la dirigente de Pro plegada a los libertarios, desde el 18 de diciembre que está abierta esta posibilidad hasta ayer habían ingresado 47 mil llamadas. A eso sumaron un mail para recibir acusaciones.

En tanto, Adorni también arremetió contra el líder camionero Pablo Moyano, que suele ser blanco de los discursos del Gobierno. “Ayer escuché al hijo de Hugo Moyano decir que el país estaba funcionando y que no era necesario el decreto de necesidad y urgencia (DNU) ni la ley... Hay que ver qué considera él que es un país funcionando o para quién funciona ese país que él describe o que ve con aparente claridad”, dijo el vocero.

Pero eso no fue todo. Contra el sindicalista, que es uno de los promotores del paro y de la marcha del 24 hasta el Congreso para quejarse por la ley ómnibus, siguió: “Entendemos que la Argentina está en una situación de urgencia y absoluta necesidad, y que tanto el DNU como la ley son parte de ese cambio y de sacar a la Argentina de la decadencia en la que vive. Así que no, efectivamente la Argentina no está funcionando para la gente de bien, de trabajo, que se esfuerza, y para los argentinos que quieren vivir en un país mejor. Hay que preguntarle al hijo de Hugo Moyano cuál es el país que ve funcionar o para quiénes”.

Mientras que todavía siguen las dudas sobre cuándo saldrá el dictamen de comisión en Diputados para el proyecto bases que el Gobierno giró al Congreso, Adorni no descartó que ocurra el sábado, pese a que todo indica que se pasará para mitad de la semana que viene, hasta con la posibilidad de que la resolución del plenario se dé el mismo miércoles del paro cegestista. “Nada está descartado y es intención de todos los que queremos acelerar el proceso de cambio que se sesione lo antes posible. Veremos si se puede dar o no este sábado o en los días subsiguientes”, indicó el vocero.

El discurso de Milei en Davos

Por otra parte, Adorni ahondó sobre el discurso que ayer dio Milei en Davos y que generó posiciones encontradas, ya que el mandatario no solo hizo una férrea defensa del capitalismo de libre empresa sin intervención estatal, sino que advirtió que “Occidente está en peligro” por el avance del socialismo, propiciado por líderes y figuras del establishment, según marcó.

“Nunca antes un presidente había dado tamaña clase magistral, defendiendo con argumentos la superioridad del libre mercado y el progreso individual. Habitualmente los mandatarios se dedicaban a ir a este tipo de foros a quedar bien o a pasar el momento. El Presidente ha mostrado sus convicciones y hacia dónde pretende que vaya la Argentina, lo que nos honra que la Argentina vuelva a ser un faro del mundo occidental en virtud de las firmes convicciones del Presidente”, dijo el vocero para prestar la versión de la Casa Rosada sobre una alocución que también despertó sorpresa y asombro en el público, y críticas de la prensa internacional.

Lejos de esas versiones, Adorni afirmó: “Los mandatarios y los hombres de negocios se mostraron entusiasmados con el proceso de cambio que vive la Argentina, apelando a que la política local esté a la altura y acompañe el camino que está empezando a trazar la Argentina”. Así hizo un nuevo llamado de atención a diputados y senadores, cuando en el Congreso aumentan las expresiones de aquellos bloques que quieren colaborar con el Gobierno y aprobar parte del proyecto, pero que no ven que desde la gestión libertaria estén abiertos a esos aportes. “De la ley dependerá cuáles son los pasos a seguir. En el plano hipotético de la no aprobación de la ley, el ajuste va a tener que reverse”, advirtió.

Asimismo insistió con el “resultado sensacional” del paso de Milei por el Foro Mundial. “Lo expresado en el discurso, el recibimiento y la repercusión a nivel mundial no se ha visto en décadas en la Argentina, me puedo limitar a que estemos absolutamente contentos”, dijo Adorni.

Bocade en La Rioja

Otra de las noticias de estas últimas horas fue la aprobación en La Rioja del Bocade, el nuevo bono con el que la gestión de Ricardo Quintela hará frente a 30% de los salarios públicos. “Cada provincia tiene la libertad de hacer lo que considere correcto y si efectivamente considera correcto pagarle a sus empleados con papeles emitidos por la provincia, bienvenido sea. Nosotros no nos metemos en ese tipo de decisiones. Damos una opinión casi técnica”, indicó el portavoz.

Tras los fuertes idas y vueltas que tuvo el mandatario provincial peronista con Milei, y ante la posibilidad de que otros territorios se sumen a este tipo de instrumentos, el funcionario sostuvo: “Las provincias o la gran mayoría entienden algo tan básico como es que no se puede gastar más de lo que se tiene y están ajustando sus cuentas para que esto sea así. Me llama la atención tener que hacer aclaraciones de tanto sentido común. Si hay un efecto contagio o no, no será por lo que hizo La Rioja sino más bien por las necesidades o la actitud que hayan tomado frente al gasto público y al equilibrio fiscal cada una de las provincias. No nos preocupa porque son decisiones estrictamente provinciales y claramente [las provincias] jamás serán rescatadas por el gobierno nacional”.

