El Gobierno da como concluida la crisis de los argentinos que quedaron varados en el exterior por la pandemia de coronavirus. Tras varios meses de vuelos especiales de repatriación, asistencia de las embajadas y consulados, ya regresaron al país más de 204.500 personas desde el inicio de la cuarentena, el 20 de marzo. "No hay más varados", dicen en la Cancillería.

En una suerte de epílogo de los operativos que demandaron la atención casi plena del Palacio San Martín, todavía queda un resabio de argentinos que se anotaron para volver al país cuando en países de Europa y otras regiones las medidas de aislamiento estricto eran similares a las de la Argentina, pero ahora que hay más apertura en esos países, ya no quieren volver. El problema, confiaron en el ministerio que conduce Felipe Solá, es que esas personas no comunican al Gobierno que su deseo ya no es volver al país, por lo que los últimos vuelos de repatriación operados por Aerolíneas Argentinas volvieron semi vacíos.

La falta de pasajeros en los aviones comenzó a verse a fines de mes pasado, cuando las condiciones sanitarias permitieron a países como España, Francia o Italia a flexibilizar las medidas de aislamiento, mientras que la Argentina estaba por regresar a una cuarentena estricta.

El Gobierno considera solo a los turistas como "varados" y ese grupo es el primero que regresó al país. Sin embargo, se suman los argentinos que vivían afuera por trabajo o estudio y los extranjeros con residencia en nuestro país que suelen ir y venir de países limítrofes en condiciones normales.

La frecuencia de los tramos especiales organizados por el Gobierno está siendo progresivamente reemplazada por otro tipo de frecuencias que, si bien no llegan a ser comerciales como era antes de la pandemia, habilitan la conexión aérea con varios destinos con regularidad.

Hasta ahora hubo más de 230 vuelos especiales, 112 hacia 16 países y 118 domésticos. En el último tiempo, el Gobierno focalizó los operativos de repatriación desde aquellos destinos donde se había concentrado una mayor cantidad de argentinos, como Miami, Punta Cana o Cancún. No todos estaban necesariamente ahí al momento del estallido de la crisis sanitaria, pero se trasladaron hacia esos destinos, donde se concentró la mayoría de los vuelos de repatriación. "Ya sacamos a toda la gente de ahí", indicaron en Cancillería.

Nuevas frecuencias

Aerolíneas Argentinas anunció el miércoles que después de cinco meses se retomarán los vuelos a Nueva York, aunque no con la frecuencia normal previa a marzo. Habrá dos vuelos el 20 y el 27 de agosto y están enmarcados en el "régimen de operaciones especiales" que ofreció la aerolínea desde entonces. Los pasajes se venden como si fuera un vuelo comercial normal.

Todos los argentinos que abandonen el país, en tanto, deberán firmar una declaración jurada en la que eximan al Gobierno de la responsabilidad de repatriarlos.

Asimismo, la empresa retomará en agosto los vuelos a Madrid y Miami con una frecuencia semanal y otras aerolíneas privadas también anunciaron el regreso de algunos vuelos, con las limitaciones que exige la situación sanitaria y las disposiciones de las autoridades. Si bien se comienzan a restablecer las conexiones con el exterior, el Gobierno todavía no reabrió las fronteras -y no se sabe con exactitud cuando lo hará, pese a que está previsto el regreso de los vuelos comerciales para el 1° de septiembre-, por lo que hay limitaciones para quienes puedan ingresar. Podrán volar a la Argentina los argentinos o quienes tengan residencia en el país, al tiempo que al ingresar deberán cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días.

El proceso es similar para los lugares de destino, aunque depende de las restricciones dispuestas por cada país. Si bien está permitido el ingreso de argentinos a Estados Unidos, por ejemplo, en Madrid solo lo tienen habilitado españoles, ciudadanos europeos, residentes o quienes prueben que tienen un pasaje hacia un destino final dentro de las primeras 24 horas tras haber llegado al país.