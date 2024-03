Escuchar

Luego de que anunciaran el miércoles que enviarían los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para incorporarlos a la Corte Suprema en lugar de Elena Highton -ya retirada- y Juan Carlos Maqueda -próximo a cumplir 75 años-, desde el Gobierno justificaron la elección del primero de ellos, que ya fue objetado por una parte de la oposición, sobre todo por la Coalición Cívica (CC).

El encargado de respaldar al postulante, que es juez federal en los tribunales de Comodoro Py, fue el vocero Manuel Adorni, este jueves por la mañana en su tradicional conferencia de prensa. Ahí ponderó su rol orientado al derecho penal y dijo que el presidente Javier Milei valora su trayectoria ante la de otros candidatos.

“El doctor Ariel Lijo es el único juez, en el caso de que efectivamente forme parte de la Corte, que tiene especialidad en Derecho Penal, el resto no la tiene, y que ha hecho carrera en el Poder Judicial. Fueron los valores que se ha puesto en el orden de aptitudes el doctor Lijo para ser uno de los dos elegidos”, señaló Adorni.

También dijo que no había otro penalista de más peso “dentro de la experiencia que Milei evaluó” y al respecto sostuvo: “Siempre se va a poner en valor la experiencia y la trayectoria, la capacidad que tenga para ejercer el cargo”.

Sin embargo, el vocero no ahondó en los reclamos que llegaron más que nada de parte de la Coalición Cívica, que objetó a Lijo por su acción en varias causas de alto perfil que lo tuvieron como protagonista. Recordaron, incluso, que la líder del partido, Elisa Carrió, ya lo había llevado al Consejo de la Magistratura.

De momento, el ladero del Presidente tampoco quiso referirse a cuánto nivel de acuerdo tienen en el Senado para impulsar tanto a Lijo como a García-Mansilla, que es decano de la Universidad Austral; especializado en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario; y de línea liberal como el mandatario. “No hacemos futurología. Tienen que tener los dos tercios de aprobación. En tal caso, vemos lo que va ocurriendo a medida que avance”, dijo.

El 24 de marzo y la denuncia de H.I.J.O.S.

En la previa del 24 de marzo, Día nacional de la memoria, al vocero le pidieron un mensaje. “El operativo está a cargo de la Ciudad, entiendo que hubo un pedido de autorización que se les ha otorgado. Esperamos que sea un día de reflexión para todos. De más está decir: en absoluta paz y tranquilidad. Que sea un día en paz y de reflexión, ese es el mensaje, no hay mucho más para decir”, sostuvo sobre esta fecha en la que se recuerda a las víctimas de la última dictadura militar.

En tanto, hoy desde la agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S. denunciaron que a una militante de la agrupación la golpearon y la abusaron dos personas que entraron por la fuerza a su casa, y que dejaron escrita en la pared la sigla “VLLC”, por “viva la libertad, carajo”. Por eso responsabilizaron al Gobierno. “Esperamos que la Justicia avance y se dé con el esclarecimiento. En tal caso, que los responsables efectivamente paguen por sus actos”, respondió Adorni.

Por otra parte, dijo que no están de acuerdo con ninguna de las posiciones del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), ante los llamados de atención a la Casa Rosada por el modo de vincularse con la prensa, que incluyeron hasta descalificaciones del Presidente. “Las denuncias contra mí no sé por qué fueron. El respeto al periodismo es total y absoluto a pesar de que no coincidimos. La vara debe ser la misma. Fopea fue más laxa con otros que con nosotros. Tengo un respeto personal por el periodismo, que ejercí durante tanto tiempo. Es la opinión de Fopea, la respetamos, pero claramente no estamos de acuerdo. Ojalá se empiece a valorar la apertura que tenemos con el periodismo”, sostuvo Adorni.

Más recortes en el Incaa

En cuanto a la gestión, adelantó que avanzarán con los recortes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) a través de la eliminación de siete unidades operativas, que implicarán un ajuste del gasto de $1791 millones, que se suman a los $2034 millones que implicó el vaciamiento oficializado la semana pasada.

