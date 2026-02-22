El Gobierno denunció un robo en la Secretaría de Trabajo, en pleno microcentro porteño

El Ministerio de Capital Humano denunció “un hecho delictivo” en una dependencia de la Secretaría de Trabajo, ubicada en la calle 25 de Mayo 645, en el microcentro porteño. “Según se constató, personas violentaron la reja del ingreso al edificio y accedieron al interior del mismo”, precisó un comunicado de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

“Se advirtió la sustracción de equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes”, informó el texto gubernamental. En ese marco, aclaró que la cantidad exacta de los objetos extraídos “se encuentra actualmente en proceso de determinación”.

El hecho se registró durante la madrugada, indicaron fuentes oficiales.

El Gobierno efectuó una denuncia cuya causa quedó radicada en la secretaría 15 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n°8. La propia secretaría también “se encuentra llevando adelante una investigación interna y el sumario administrativo correspondiente”.

