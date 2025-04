El Gobierno desembarca en la Feria del Libro para dar “la batalla cultural”

“El año pasado nos hicieron un favor. Ojalá que se equivoquen de nuevo”, desafía un estrecho colaborador del presidente Javier Milei con la mirada puesta en la 49 edición de la Feria Internacional del Libro, que este jueves dará su puntapié inicial, con la presencia del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Luego del escándalo y las peleas del año pasado, cuando Milei denunció “hostilidad” y presentó su libro en el Luna Park solo con sus fieles, el Gobierno se prepara esta vez a dar “la batalla cultural” en el seno de la mayor cita anual del mundo del libro. Con Cifelli desde el inicio-confirmó a LA NACION que hablará en la apertura-y estandartes libertarios como el intelectual Agustín Laje y la exfuncionaria Leila Gianni presentando sus libros, resta conocerse si el Presidente, luego de su paso por Roma para el último adiós al papa Francisco, participa personalmente de un espacio en el que se prevén mayoría de voces críticas hacia su relacionamiento con el mundo cultural.

El secretario de Cultura Leonardo Cifelli fue a la Feria antes de la apertura, el año pasado; hoy hablará en la apertura

“(La feria) siempre fue un escenario hostil, igualmente el presidente actual de la feria cambió mucho el tono”, explicaron desde la secretaría de Cultura para explicar la decisión de Cifelli de dar el presente y tomar la palabra, aún arriesgándose a una silbatina como la que sufriera en 2018 Pablo Avellutto, secretario de Cultura del gobierno de Cambiemos.

El año pasado, el entonces presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, le sugirió a Cifelli no participar del acto de apertura, a riesgo de pasar un mal momento, y el secretario decidió no dar el presente en la inauguración. Este año, el Gobierno ve un “mejor trato” en su reemplazante, el editor Christian Rainone, responsable este año de la organización del evento. “Vamos con la mejor de las disposiciones”, agregaron desde el edificio del ex CCK, hoy Palacio Libertad, dispuestos a defender decisiones polémicas, como el recorte de personal, el cierre de dependencias y actividades, más los despidos en espacios culturales como el Incaa o Tecnópolis, por dar solo algunos ejemplos.

Mientras en Balcarce 50 se mostraban escépticos en relación a una visita de Milei-el viaje a Roma fue la excusa inicial para su ausencia-el Presidente tiene dos invitaciones en las que, de asistir, se sentiría a sus anchas. El 2 de mayo, la exfuncionaria Leila Gianni, con pasado kirchnerista, presentará su libro “Militantes del hambre”, dedicado-según dijo la propia Gianni a este diario-“a explicar el rol de las organizaciones sociales, en el plan sistemático de corrupción y contra los más vulnerables”. Para Gianni, “el libro cuenta como lucraban muchos funcionarios” en el manejo de los planes sociales, y da como ejemplo el procesamiento del dirigente del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, por presunto desvío de fondos estatales. Además de Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y legisladores bonaerenses están invitados a la cita.

Al día siguiente, será Laje, uno de los divulgadores de la “memoria completa” en relación a lo ocurrido en los años setenta (fue la voz del spot oficial del 24 de marzo, aniversario del último golpe militar-quien presente su libro, denominado Globalismo: Ingeniería social y control total en el siglo XXI. Un libro publicado el año pasado, y que la emprende contra enemigos declarados del Presidente como el Foro Económico Mundial o la Agenda 2030 de la ONU, y aplaude que los patriotas olviden sus fronteras para esta batalla cultural”, según reza en la contratapa de la publicación.

El año pasado, y sin la presencia del Presidente, los autores Nicolás Márquez y Marcelo Duclós presentaron a sala medio llena su libro, “Milei, la revolución que no vieron venir”, una biografía del Presidente, que días después presentó su propio libro, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, en el Luna Park, todo un emblema del box y los recitales de música de Buenos Aires. “El Presidente no festeja nada, solo el placer y el festejo de publicar su libro después de no haberlo podido hacer en la Feria del Libro. Es un evento que financia él mismo”, señaló entonces el portavoz presidencial Manuel Adorni.

Allí, luego de un comienzo musical-empezó cantando el clásico tema del grupo La Renga- Milei se adueñó del escenario: conversó con el diputado José Luis Espert, y repartió críticas al “maldito socialismo”, en medio de los aplausos de la multitud, entre quienes estaba la ex modelo Amalia “Yuyito” González, su pareja hasta esta semana.

Nadie descarta, por ahora, que el Presidente pase este año por una Feria del Libro que los libertarios imaginan adversa, aunque el “éxito” en “domar” la inflación y el reciente acuerdo con el FMI aparecen como credenciales suficientes para un “cambio de clima” que les evite silbidos y abucheos.

Jaime Rosemberg Por