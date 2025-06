El Gobierno elimina el asueto por el Día del Empleado Público

Con críticas a las gestiones anteriores, sobre todo al kirchnerismo, el Gobierno anticipó este miércoles que eliminará vía decreto la jornada no laborable que hasta ahora tenían los empleados públicos por el Día del Trabajador del Estado.

El encargado de hacer el anuncio fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, a dos días de esta fecha, que se conmemora el próximo viernes.

“El Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”, planteó el vocero del presidente Javier Milei.

Tras hacer hincapié en que “ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país”, el también legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires reforzó: “Esta medida fue en consonancia con la concepción del Estado de este gobierno. La Argentina que rendía culto al estatismo en detrimento del privado es cosa del pasado”.

Minutos después de la notificación, desde el gremio público ATE, uno de los más reactivos contra Milei, tildaron la medida como un “acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.

EN LA ARGENTINA NO EXISTEN LOS EMPERADORES, MILEI!!



El único que goza de privilegios del Estado sos vos @madorni, cara dura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día… pic.twitter.com/o79bhiqSm6 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 25, 2025

Críticas a Massa-Galmarini

Por otra parte, el vocero criticó la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y de Malena Galmarini en AYSA. Señaló que, al contrario de lo que dijo Massa -que la obra del Sistema Riachuelo la iba a terminar un gobierno peronista-, la concluyó esta administración.

“Es una de las más importantes de la historia. Va a mejorar el servicio de cloacas de cuatro millones y medio de argentinos del conurbano y la Ciudad. También habilita el inicio de obras que van a llevar cloacas a un millón y medio de personas en Almirante Brown, Lomas de Zamora y Quilmes. Además, va a evitar el desborde de líquidos cloacales que contaminan la zona Matanza-Riachuelo”, precisó Adorni, quien dijo que las tareas comenzaron en 2015 a partir de un fallo de la Justicia de 2009, que debía terminarse hace cuatro años.

“El gobierno del presidente Milei cumple con la honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo el portavoz y agregó: “Esta administración cumple con los contratos, incluso los fraudulentos, heredados. Porque los contratos y la ley están para cumplirse y en el medio están los argentinos”.

En eso, planteó que la gestión de Galmarini al frente de AYSA implicó un gasto total de US$4800 millones y una empresa que funcionó como “plataforma de campaña” para los funcionarios de ese entonces. Lo justificó en que -según datos del gobierno libertario- de los US$200 millones destinados a obras, 25% fueron para Tigre y Malvinas Argentinas, “dos de los municipios de donde provenía la cúpula” de la firma. Asimismo, cuestionó los millones de dólares para “sponsoreo” de AYSA, entre otras cuestiones.

“Mientras, la gente seguía sin cloacas”, se quejó Adorni y siguió: “Políticos millonarios y millones de argentinos con falta de servicios básicos a solo 25 kilómetros de la Casa Rosada”.

En tanto, dijo que este gobierno va a hacer las obras públicas necesarias, en medio de las quejas de los gobernadores por el déficit de fondos para infraestructura, pero señaló que siempre que se pueda, se concesionarán las tareas a empresas privadas. “En 2023, un excandidato a presidente y exministro de Economía [por Massa] decía: ‘Esta obra la empezó un gobierno peronista y la va a terminar otro’. Se le recuerda que la única verdad es la realidad y que la obra del Sistema Ricahuelo la terminó el gobierno del presidente Milei”.

Cambios en los subsidios para clubes de barrio

Otro de los anuncios que hizo el vocero fue al respecto de los subsidios que se destinaron a clubes de barrio y de pueblo, que -de acuerdo a la Casa Rosada- estuvieron mal asignados. Adorni indicó que se va a hacer una “revalidación de la inscripción” para percibir esos beneficios, en el marco del proceso de “quita de privilegios” que iniciaron cuando desembarcaron en el Ejecutivo.

“Detrás de un nombre bien intencionado pagaron subsidios a clubes de élite y no de barrio o de pueblo. Estamos hablando de clubes que tienen convenios con gimnasios, deportistas profesionales, oficinas comerciales con medidores... Entre estas entidades se encontraban un club de regatas de Olivos, uno de rugby en avenida del Libertador con un valor de cuota de $100.000 por mes y un club de la segunda categoría del fútbol profesional de AFA. Solo en los últimos seis meses, un club de Belgrano debería haber pagado $22 millones en servicios públicos y pagó $13 millones. Subsidiamos casi $9 millones de pesos cuando no correspondía”, señaló.

Sin embargo, dijo que esto no implicará un retiro de la ayuda a las organizaciones deportivas que sí la precisen.

En el marco de la primera reunión del Consejo de Mayo, Adorni destacó ese encuentro que comandó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y envió un mensaje político desde su atril de vocero. “Hasta el momento numerosos diputados y senadores se dedicaron a obstaculizar el rumbo del Gobierno y a frenar iniciativas, al igual que ocurre con los 11 proyectos presentados por el Poder Ejecutivo que están sin tratamiento”, dijo el funcionario, que enumeró una serie de iniciativas que todavía no caminaron en el Congreso, y fue ahí que indicó: “Ayer vimos cómo la casta votó a favor de ser reelegida indefinidamente [por lo aprobado por el Senado de la Provincia]. El Presidente propuso dos caminos: aprovechar la oportunidad de cambiar la historia o seguir por el camino de la decadencia. Los argentinos hicieron esfuerzo. Faltan algunos meses para que se renueven las bancas. Tienen la última chance de trabajar por la libertad de los argentinos. De lo contrario, solo serán recordados como un obstáculo en el camino a la grandeza”.

Desempleo

Consultado sobre el aumento del desempleo -de 1,5% respecto del trimestre anterior y de 0,2% en comparación con igual período de 2024-, Adorni buscó bajarle el tono al dato y habló de una “suba marginal”.

“Si miramos el último año, la Argentina tiene 200.000 empleos más que el año pasado. Sin embargo, esta leve suba en el número, en ese 0,2%... Hay varios factores que la explican a esa suba marginal del desempleo. Está incidida por mayor cantidad de argentinos que buscan trabajar producto de cuestiones salariales que hacen que el salario rinda más. Cuando uno habla de la tasa de participación en el mercado, es decir, cuánta gente está en el mercado laboral, hoy está en niveles récord, cerca de 48%. Cuando ese mercado es más amplio, la creación de empleo no se ve reflejada en el índice de desocupados. Cuando comparás, tenés más personas desocupadas porque tenés más gente buscando laburo", respondió.

Además, aprovechó para enviar una crítica al kirchnerismo, que cargó contra el Gobierno por la suba de los desempleados. “Algunos que maliciosamente salieron a explicar de una manera perversa esta suba marginal en el índice... Digo perversa porque es extraño no entender que es una suba marginal en virtud de estos datos. El gobierno kirchnerista entre 2003 y 2015 aumentaba el empleo público. Y es un buen momento para recordar que los empleados públicos totales desde el kirchnerato hasta 2015 pasaron de 2.200.000 a 3.600.000, +254%“, acotó Adorni.

Asimismo, el vocero negó que el Presidente haya criticado al activista autista de 12 años Ian Moche, cuando republicó a otro usuario que lo acusó al chico de ser kirchnerista y de haber sido entrevistado por un periodista a quien tildó de operar políticamente a cambio de favores económicos. “Ian nunca fue objeto de críticas. Otra malicia de quienes manipularon en el análisis, la información, agarrada de cuestiones que no sucedieron. Lo que se quiso decir era [al respecto de] la utilización del niño por parte de algunos medios de comunicación o de dirigentes. El niño no fue parte de la crítica ni lo sería jamás“, sostuvo Adorni, dos días después de que la familia de Moche presentara una demanda para que Milei borre el mensaje. Sobre eso, el vocero no respondió si el Presidente lo eliminará o no, pese a que se lo preguntaron.

Por último, alegó cuestiones de “seguridad nacional” para no ahondar sobre los vínculos entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Leonardo Orlando Scatturice, que compró Flybondi, la principal lowcost de la Argentina. “Lo único que puedo decir es que no hay ningún tipo de irregularidad ni de cuestiones que sugirieron algunos medios. No hay irregularidad ni nada que pudiera generar sospecha. Lamento responder que es algo de seguridad nacional y no puedo explayarme”, se limitó a decir.