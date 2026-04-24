El Gobierno, entre la cautela y un optimismo moderado por la eventual quita del apoyo de Trump a Reino Unido en su disputa por Malvinas

El Gabinete de Javier Milei se movió este viernes entre la cautela y el optimismo moderado, luego de que se conociera que el Gobierno de Donald Trump analiza quitarle su apoyo al Reino Unido en el marco de su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas, según reveló la agencia Reuters.

La información salió a la luz en el marco de la tensión que Estados Unidos mantiene con sus aliados de la OTAN por la guerra contra Irán y provocó sorpresa en la Casa Rosada. No obstante, una fuente oficial destacó que la relación entre Trump y Milei ayuda a empujar el reclamo por la soberanía de las islas.

Planteó que “el contexto siempre ayuda” y que “la alianza con Estados Unidos es incondicional”. “Estamos haciendo avances como nunca se han hecho, haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas sean argentinas”, remarcó.

De momento, el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, se mantuvo en silencio sobre el tema. Tampoco hubo ningún tipo de pronunciamiento oficial del Gobierno.

“Por ahora es una versión periodística”, dijo otra de las voces consultadas, aunque mostró entusiasmo ante la información publicada.

“Es un tema entre otros dos países. La posición de la Argentina es la misma. Nosotros creemos que las islas son nuestras. Nuestra posición está intacta”, dijo, con prudencia, una de las voces del Ejecutivo consultadas por LA NACION.

Milei, durante el homenaje a los soldados caídos en la guerra de las Malvinas [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Milei ha repetido en diferentes ocasiones que el alineamiento de la Argentina con los Estados Unidos es “total y absoluto”, al igual que con Israel. Su última reunión con Trump se concretó en marzo pasado, en el la Cumbre “Shield of the Americas” en la ciudad de Miami. En tanto que en octubre pasado se reunió con el mandatario en un encuentro bilateral en la Casa Blanca.

En enero último, en el día previo que ambos mandatarios coincidieran en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el gobierno norteamericano afirmó que bajo las administraciones de ambos mandatarios “la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina está en su punto más fuerte de la historia”.

La cobertura de Daily Mail sobre Malvinas

La información sobre el posible movimiento de Estados Unidos fue difundida este viernes por Reuters.

La agencia de noticias publicó que en un correo electrónico interno del Pentágono se esbozan las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. Y que, entre esa opciones, se contempla la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas.

El documento interno del Pentágono, que circuló en niveles altos del Departamento de Defensa, reflejaría la frustración de Washington ante lo que considera una falta de apoyo de algunos aliados europeos en la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero. En ese contexto, se analizaban posibles represalias, como restringir el acceso a cargos dentro de la OTAN o revisar compromisos diplomáticos.

Tras conocerse la información, el gobierno británico salió a reafirmar su postura sobre las Islas Malvinas.

Frente a ese escenario, un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, fue categórico: “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”.