Groenlandia acapara el Foro de Davos y Europa denuncia el regreso del colonialismo de la mano de Trump

DAVOS, Suiza.– El Foro Económico Mundial (WEF) de Davos, abrió sus puertas este martes convirtiéndose en escenario de una de las peores películas imaginables. Un film donde Europa enfrenta una nueva e inimaginable amenaza: Estados Unidos.

Las repetidas exigencias de Donald Trump de que Dinamarca entregue Groenlandia a Estados Unidos o enfrente una guerra comercial o una posible acción militar han terminado por convencer a los europeos de lo impensable: su principal aliado durante más de 70 años se ha convertido en una de sus amenazas más urgentes.

Antes de su llegada el miércoles a Davos, Trump aumentó la presión sobre los europeos, amenazando con disparatados aranceles adicionales y anunció una reunión sobre el tema con las diferentes partes interesadas al margen del Foro Económico Mundial (FEM).

“Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial”, repite como un mantra el presidente estadounidense.

Emmanuel Macron durante su alocución en el Foro de Davos FABRICE COFFRINI - AFP

Los europeos, que han optado por la desescalada en vez de la confrontación, respondieron sin embargo este martes en la estación suiza a través de sus voces principales. Emmanuel Macron, uno de los líderes del bloque que preconiza una respuesta firme ante las pretensiones de su homólogo norteamericano, fue uno de ellos.

Y decir que su intervención era esperada en el Foro de Davos no alcanza. Consciente de ello, el jefe del Estado francés hizo un duro diagnóstico, estimando que el mundo se dirige hacia un sistema “sin reglas”, donde el conflicto está “normalizado”, el “derecho internacional es pisoteado”, y las “ambiciones imperialistas” –estadounidenses, rusas y chinas– pesan sobre el multilateralismo.

Un momento “claramente [...] muy preocupante”, donde los “organismos internacionales” que antes servían para “resolver problemas” están debilitados, incluso abandonados, describió.

“Es siempre preferible el respeto a los brutos”, y “el Estado de derecho a la brutalidad”, aseguró el presidente francés, sin que a nadie escapara a quién iban dirigidas sus palabras. Trump, que parece particularmente irritado con su homólogo francés, lo amenazó en las últimas horas con aplicar tasas de 200% a los vinos y los perfumes franceses si Macron sigue negándose a aceptar su invitación a incorporarse a su nueva invención, el llamado Consejo de la Paz.

Soberanía nacional

Convencido de que esa iniciativa tiene por objetivo vaciar de contenido a la Organización de Naciones Unidas (ONU), Emmanuel Macron afirmó que “Francia y Europa están comprometidas con la soberanía nacional y la independencia, con Naciones Unidas y su carta”. En lugar de ese nuevo organismo que estaría –según los estatutos recibidos por los lideres mundiales invitados– totalmente sometido a la buena voluntad del presidente estadounidense, Macron propuso convertir nuevamente al G7, que Francia preside este año, en un “foro para un diálogo franco” y para “soluciones colectivas y cooperativas”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Foro de Davos Markus Schreiber - AP

Poco antes, el Parlamento Europeo había anunciado su intención de suspender la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. Ese pacto prevé aranceles del 15% sobre las exportaciones europeas hacia los Estados Unidos, y su eliminación en lo que respecta a las exportaciones estadounidenses hacia la UE.

Hay un “acuerdo mayoritario” de los grupos políticos para congelar el acuerdo comercial concluido el año pasado entre Estados Unidos y la UE, aseguró la presidenta del grupo S&D (socialdemócrata), Iratxe García Pérez este martes.

La congelación de las discusiones dentro del Parlamento Europeo impide la ratificación de ese acuerdo y, por lo tanto, su aplicación. El PPE (derecha), el grupo más importante del Europarlamento, también confirmó esa suspensión de las discusiones.

“No permitir que las empresas estadounidenses accedan sin derechos de aduana al mercado europeo es una herramienta muy poderosa”, aseguró el jefe del grupo PPE, Manfred Weber. “No creo que las empresas estadounidenses estén de acuerdo en renunciar al mercado europeo”, dijo por su parte Valérie Hayer, la presidenta del grupo centrista Renew.

El Parlamento europeo en Estrasburgo, Francia FREDERICK FLORIN� - AFP�

En su intervención en Davos, también Macron recordó que Europa dispone de herramientas “muy poderosas” en materia comercial, y debe “utilizarlas” cuando “no es respetada”. El presidente denunció una “competencia desleal de Estados Unidos” a través de una política comercial que “exige concesiones máximas y apunta abiertamente a debilitar y subordinar a Europa”.

Lamentándolo, el mandatario francés calificó de “loca” la actual situación, en la cual la UE podría tener que usar su arma “anti–coerción”, considerada un “bazuca” a utilizar en caso de guerra comercial. Por fin, Macron hizo una vibrante defensa del “multilateralismo” frente a “un enfoque neocolonialista”.

“No se debe aceptar pasivamente la ley del más fuerte”, declaró. “Hay que condenar los actos brutales”, añadió, llamando a Europa a defenderse.

Groenlandia es “innegociable”

Por la mañana, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, había sido igual de terminante, prometiendo una respuesta “inflexible” a Trump con las relaciones UE-Estados Unidos. “El viejo orden mundial ha muerto”, afirmó en Davos, antes de reiterar que la soberanía del territorio danés autónomo es “innegociable”, a pesar de las repetidas promesas de Donald Trump de comprarlo o anexarlo.

“Nuestra respuesta será inflexible, unida y proporcional”, dijo Von der Leyen, agregando que la UE mostraría “solidaridad total” con Groenlandia y planeaba un aumento “masivo” de las inversiones europeas en la isla.

El Foro de Davos se transformó en plataforma de discusión sobre las intenciones de Trump sobre Groenlandia Sean Kilpatrick - The Canadian Press

Trump había prometido durante el fin de semana imponer aranceles punitivos a seis países de la UE, al Reino Unido y a Noruega por su oposición a su intento de apoderarse de Groenlandia, precisando que un arancel adicional del 10% por ciento entraría en vigor el 1 de febrero a menos que Europa entregue la isla ártica.

Pero, como es habitual, los 27 países de la UE están divididos sobre la mejor manera de responder a las amenazas del presidente estadounidense. Francia solicita que la UE despliegue su famoso instrumento anti–coerción cortando a las empresas estadounidenses el acceso al mercado único del bloque, mientras que otras capitales piden moderación y diálogo.

En una reprimenda velada a Trump, Von der Leyen mencionó “al pueblo de Estados Unidos” como amigo de Europa, instando a Washington a respetar el acuerdo comercial que firmó con la UE el verano pasado en Escocia.

“En política, como en los negocios: un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”, dijo, agregando que los nuevos aranceles propuestos por Trump eran un “error”.

Pero, con Trump reescribiendo dramáticamente la alianza transatlántica, “Europa necesita adaptarse a la nueva arquitectura y realidades de seguridad que ahora enfrentamos”, dijo Von der Leyen. Y, a su juicio, adaptarse al nuevo orden significa formar una serie de nuevas alianzas comerciales, desde el bloque Mercosur en Sudamérica –que el fin de semana pasado finalizó un acuerdo comercial con la UE para crear una extensa zona de libre comercio–, hasta México, Indonesia e India.

Bruselas y Nueva Delhi aún tienen “trabajo por hacer”, reconoció Von der Leyen. “Pero estamos al borde de un acuerdo comercial histórico”, dijo, describiéndolo como la “madre” de todos los acuerdos comerciales. “La cuestión es que el mundo ha cambiado en forma permanente y necesitamos cambiar con él”, dijo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, en el Foro de Davos Markus Schreiber� - AP�

Casi paralizados por el estupor provocado por la situación actual que no parece tener fin sino, por el contrario, traer cada día un motivo suplementario de zozobra, la mayoría de los gobiernos Europeos buscan “desescalar” la confrontación y quisieran postergar el día en que se vean obligados a desvincular de Estados Unidos la seguridad y la economía de la región.

Pero es cierto que el costo de reemplazar a Estados Unidos como potencia militar en el Viejo Continente –mientras se reduce al mismo tiempo el comercio y la inversión– parece prohibitivo para los países europeos del bloque que luchan con un bajo crecimiento económico y finanzas gubernamentales sobrecargadas.

Pero, a juicio de la maquinaria de guerra lanzada por Trump contra sus propios aliados y contra el resto del mundo, aunque nadie se dé cuenta aún, exige tener coraje y cortar por lo sano.

“No se puede jugar en todos los frentes. Basta de amabilidades. Dejen de intentar apaciguarlo. Combatan fuego con fuego”, dijo este martes Gavin Newson. Presente este martes en Davos, el gobernador demócrata de California, trató a Trump de “débil” y advirtió que toda estrategia de conciliación está destinada al fracaso.

Trump “es hábil para explotar las debilidades, pero retrocede cuando lo golpean en la cara”, dijo Newsom, instando a los europeos a “responder en forma muy agresiva”, insistió.