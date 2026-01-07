El Gobierno evalúa colocar un veedor dentro de la AFA y cita a los contadores que aprobaron sus balances

El Gobierno, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), citó a los profesionales contables de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para pedirles explicaciones sobre los balances que aprobaron y que ahora están bajo observación. Además, según informó hoy su titular, Daniel Vítolo, el organismo fiscalizador podría enviar un veedor oficial a la entidad para que revisar los libros contables.

“La AFA tiene plazo hasta el día 20 de enero para generar las respuestas a lo que nosotros le hemos preguntado, que es justamente muchas cosas que hoy están apareciendo a través de investigaciones periodísticas, trascendidos e investigaciones que está llevando adelante la Justicia criminal”, dijo Vítolo en diálogo con El Observador.

En el marco de esta avanzada administrativa, el ente regulador convocó a los contadores de la asociación de fútbol para que ofrezcan explicaciones sobre los cuestionados balances y el destino y origen de alrededor de 400 millones de dólares.

“Hemos citado a audiencia a aquellos profesionales que certificaron los estados contables de la AFA y de la Superliga del Fútbol correspondiente a los ejercicios que estaban cuestionados”, reveló Vítolo, aunque sin precisar fechas.

El presidente de la IGJ, Daniel Vítolo Ricardo Pristupluk

“Nosotros en su momento le hemos preguntado sobre ciertas cifras globales muy significativas de sus estados contables que no están explicadas y la AFA ha guardado siempre silencio”, agregó.

El ente regulador intimó durante los últimos años a la AFA por presuntas irregularidades en sus números pero ahora, con el estallido de las distintas causas que tienen bajo la lupa a la asociación y a sus autoridades -una de las cuales fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)-, el Gobierno aceleró y fijó un plazo para las respuestas.

Si la AFA no responde satisfactoriamente antes del 20 de enero, según dijo Vítolo, la IGJ podría recomendar al Ministerio de Justicia que nombre a un veedor oficial para auditar sus documentos y libros contables de los últimos ocho años.

¿Sanciones a la Selección?

A su vez, el titular del organismo negó que una posible intervención del Gobierno sobre la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia y agrupa a los clubes pueda acarrear, en la previa al Mundial de fútbol este año, algún tipo de sanción contra la Selección argentina por parte de la FIFA, que promueve la autonomía de todas las asociaciones de futbol que la integran.

“Es un disparate”, dijo. “Ya hay antecedentes en Brasil, donde intervinieron toda la corporación brasilera de futbol y la FIFA no hizo nada”.

Claudio Tapia, el presidente de la AFA, con dos referentes de la Selección, Rodrigo de Paul y Lionel Messi

Vítolo dio a conocer un presunto intento de la AFA para escapar del radar de la IGJ, al promover un traslado de su sede al municipio de Pilar que no fue aprobado por el organismo contralor. Como parte de sus funciones, la IGJ revisa y controla que las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, las fundaciones y las entidades deportivas actúen conforme a su estatuto y que sus balances contables sean reales.