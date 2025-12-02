Declaración jurada de Chiqui Tapia: propiedades, vehículos, terrenos y la lista completa de su patrimonio

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, presentó en julio pasado la documentación oficial sobre su estado patrimonial ante la Ceamse. La declaración jurada expone los detalles de sus haberes en la función pública y privada, así como la conformación de sus activos inmobiliarios. El dirigente deportivo formalizó esta presentación debido a su cargo en la sociedad estatal de residuos y allí desglosó el origen de sus fondos.

Qué dice la declaración jurada del Chiqui Tapia

El documento patrimonial revela una entrada anual neta superior a los 818 millones de pesos. Esta cifra representa un ingreso mensual de bolsillo cercano a los 68 millones de pesos. Sin embargo, Tapia no percibe retribución económica por su rol principal al frente de la AFA.

La mayor parte de su flujo de dinero proviene de su desempeño como vicepresidente segundo de la Conmebol. La entidad con sede en Paraguay le abona aproximadamente 60 millones de pesos al mes.

El directivo consignó una dedicación horaria de 120 minutos semanales para esta tarea internacional. El cálculo matemático arroja una remuneración de siete millones y medio de pesos por cada hora dedicada a la confederación sudamericana.

El segundo ingreso declarado corresponde a su presidencia en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Tapia cobra alrededor de ocho millones de pesos mensuales por dirigir la empresa pública. Declaró una carga horaria de 15 horas semanales, lo que equivale a tres horas diarias de labor.

Ocupa el puesto máximo desde enero, tras ejercer la vicepresidencia durante casi una década en representación de la Ciudad de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof impulsó su designación como presidente luego del desplazamiento ordenado por la gestión de Jorge Macri a principios de año.

La actividad en el sector de la basura y empresas privadas

El informe patrimonial exhibe tres trabajos formales, aunque los registros de la Anses muestran una cuarta relación de dependencia. Tapia figura como empleado activo de Solbayres. Se trata de una sociedad anónima dedicada al servicio de higiene urbana. Esta situación lo ubica en ambos lados del negocio de los residuos: el ámbito público a través de la Ceamse y el sector privado mediante esta compañía.

Solbayres tiene a su cargo la recolección, barrido y limpieza en una extensa lista de barrios porteños. La zona de cobertura abarca Villa Devoto, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Villa General Mitre, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan, Saavedra, Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas.

Qué bienes y propiedades declaró el Chiqui Tapia

El patrimonio inmobiliario declarado se compone de siete propiedades. Todas figuran con titularidad del 100% y carácter ganancial. A esto se suma el parque automotor adquirido con ingresos propios. El listado completo de bienes incluye:

Una casa en Beccar valuada en US$15.740.190,05.

valuada en US$15.740.190,05. Una vivienda en Río Luján cotizada en $3.265.421.

cotizada en $3.265.421. Un terreno en San Juan tasado fiscalmente en $153.708.

en San Juan tasado fiscalmente en $153.708. Una casa en San Juan por un valor de $250.673.

por un valor de $250.673. Un departamento en la Ciudad de Buenos Aires con una valuación de $1.084.787.

en la Ciudad de Buenos Aires con una valuación de $1.084.787. Una casa en Cañada , provincia de Buenos Aires, valuada en $387.650.

, provincia de Buenos Aires, valuada en $387.650. Una segunda propiedad en Río Luján por $1.450.377 (único bien adquirido con préstamo).

por $1.450.377 (único bien adquirido con préstamo). Un automóvil ganancial valuado en $22.052.800.

ganancial valuado en $22.052.800. Un segundo vehículo por valor de $5.000.200.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Camila Dolabjian.