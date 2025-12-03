El Gobierno descartó una intervención de la AFA y habló de “inconsistencias contables” por US$111 millones

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, dijo este miércoles que el Poder Ejecutivo descarta intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, en medio de las denuncias por presuntas irregularidades y desmanejos financieros. El funcionario confirmó, además, que el organismo detectó “inconsistencias contables” por US$111 millones.

A pesar de la tensa relación entre el gobierno de Javier Milei y la AFA, Vitolo aclaró esta mañana: “Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA. La IGJ no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando, recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia [Mariano Cúneo Libarona]. Así que es un escenario que hay que descartar”.

daniel roque vitolo , inspector general de justicia y titular de la IGJ Ricardo Pristupluk

El funcionario explicó que, al estar la AFA -una asociación civil- inscripta en la Ciudad de Buenos Aires, la IGJ continúa siendo la autoridad encargada de inscribirla y fiscalizarla, pese a que el organismo que dirige Tapia aprobó en asamblea el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires. Según Vitolo, esa decisión no tiene validez hasta que se completen los trámites formales.

“La AFA nunca presentó ante la Inspección de Justicia el estatuto reformado. Sigue estando bajo mi órbita”, aseguró.

Irregularidades

Vitolo también cuestionó la situación contable del organismo y señaló que la asociación busca mudarse a la Provincia “para que nadie los revise”. “Hace ocho años que la AFA tiene inconsistencias contables. Celebraron una asamblea sin avisarnos fuera de nuestra jurisdicción. Podemos no aprobar los estados contables, por lo que la AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar", dijo.

Claudio "Chiqui" Tapia Prensa Conmebol

Y enumeró: “Hay pagos a los jugadores, gastos de hotel, aportes y subsidios a la FIFA y la Conmebol por US$12 millones. Si tomamos en valor pesos a las inconsistencias encontradas por nosotros, y lo llevamos a dólares de aquel momento y el actual, la AFA tiene que explicar gastos por US$111 millones. Tenemos que saber en qué se gastó ese dinero. La Superliga Profesional del Fútbol Argentino [una asociación civil vinculada a la AFA constituida en 2017], tiene que explicar el gasto de US$348 millones”.

Escenarios

En otro tramo de la entrevista, Vitolo analizó los posibles escenarios en los que la IGJ consideraría una intervención. “El primero es que la IGJ considere que hubo violaciones al reglamento que ponen en peligro a la institución, y puede recomendar al Ministerio de Justicia la intervención, que es quien lo resuelve”, dijo.

Respecto a un segundo escenario, sería en a Justicia, que investiga el lavado de dinero de empresas vinculadas a Sur Finanzas y a supuestos testaferros de Tapia. “Eso es un tema judicial. La Justicia Penal podría tomar una determinación si así lo considera”, dijo Vitolo.

El último escenario es el ámbito civil, si algún club denuncia a la AFA y solicita la intervención. “Sobre esto tampoco tengo noticias”, se limitó a decir el funcionario.