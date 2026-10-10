El Gobierno “extraña” a Adorni y busca sumar voces para “equilibrar” las críticas de Patricia Bullrich

Nadie quiere reconocerlo en público, pero los comentarios se repiten puertas adentro de la Casa Rosada e importantes ministerios. “Con (Manuel) Adorni teníamos repercusión garantizada. Hoy dejamos ese espacio libre”, comentó una voz autorizada, reconociendo que el gobierno de Javier Milei “extraña” al exjefe de gabinete, eyectado de su puesto a fines de junio por estar en la mira judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La comunicación oficial, hoy bastante más ordenada que hace tres meses, carece, sin embargo, según propios y extraños, del rebote mediático que Adorni solía ofrecer, tanto en conferencias de prensa –hoy comandadas por el portavoz presidencial, Adrián Ravier-como en apariciones en programas afines. La estrategia de ubicar voceros que defiendan la gestión “por temas”, surgida de la nueva conducción del área de prensa que encabeza el secretario Fabián Fernández, muestra una organización hasta hace poco inexistente. Aunque la voz que más se escucha en el oficialismo, descontando al Presidente, que muchas veces intercala insultos o frases agraviantes para sus ocasionales contrincantes, es la de Patricia Bullrich, quien alterna su defensa de la política oficial con críticas puntuales a decisiones económicas y de gestión, casi como una opositora dentro del oficialismo.

Bullrich y Milei, en la quinta de Olivos, el viernes, en una señal de distensión

“Es cierto que pueden faltar más voces, pero tenemos una lógica distinta. No necesitamos un (Carlos) Corach, o un (Jorge) Capitanich para instalar temas cada mañana. Tampoco hay tanto para decir todos los días”, dijo uno de los responsables de la comunicación oficial.

Uno de los llamativos silencios es el del jefe de gabinete Diego Santilli, que también viene espaciando sus apariciones mediáticas, lejos de la sobreexposición que lo caracterizó durante más de tres décadas de carrera. “El está con una tarea, que es la de cerrar acuerdos, no lo queremos quemar. Una vez que termine, eso va a salir más. Además, mucha de la agenda que hoy está en los medios es económica”, razonan desde un despacho importante de Balcarce 50. Cerca del jefe de gabinete coinciden en el análisis, y agregan que “él está con un trabajo silencioso con los gobernadores, sobre todo por la reforma electoral. Pero cuando hay un pedido de salir, va para adelante como siempre lo hizo”, defienden desde el búnker santillista.

La comunicación se sistematizó: Ravier tiene la conferencia de prensa semanal y hay voceros puntuales por temas como la cuestión Malvinas (el canciller Pablo Quirno o el ministro de Defensa, Carlos Presti) o la reforma del Banco Central (el Presidente, su ministro Luis Caputo y el senador Agustín Monteverde).

Pero hay una rara avis: Patricia Bullrich, a quien un vocero definió con claridad: “Ella no pregunta, va para adelante”. Las señales de autonomía de la senadora encendieron alarmas en la Casa Rosada.

“Javier no quiere confrontar con ella, si no lo hace él, no lo hace nadie”, se sinceró un miembro de la mesa política, en la que cada martes conviven Bullrich e integrantes más “discretos” como el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, o el propio Santilli, con quien convivió en Pro. El encuentro en Olivos entre Milei y Bullrich del viernes buscó descomprimir tensiones tras varios desmarques de la senadora.

En la mesa política hubo algún cortocircuito con la ley por los fondos para discapacidad, incluidos en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el mes pasado.

“Martín se enojó con eso, pero lo planteó en privado. Bullrich lo hizo público, y eso incomoda, aunque sea un planteo genuino”, comentó otra voz oficialista, en la que puntualizó algunos “excesos” de Bullrich, como su video con la canción “no me importa” de la cantante Lali Espósito (que suele ser criticada por el Presidente), o aquellas críticas a Santilli por no “avisarle” de los cambios en el Presupuesto. “Los temas nuestros los hablamos los martes, estuvo bueno el video, me divirtió”, dijo Santilli como amable y calculada respuesta a las críticas de la senadora.

“Ella no hace nada para romper, a la mesa política sigue viniendo, saca leyes que el Gobierno necesita. En lo sustancial no hay ningún cambio”, comenta otro funcionario, con la intención de no generar roces adicionales con Bullrich.

Ravier cosecha dudas

Tal como informó LA NACION, y más allá de su insistencia –ya ofreció 15 conferencias de prensa desde el 30 de junio-Ravier no consigue conformar del todo a Karina Milei. Luego de algunos gaffes en las primeras conferencias, con respuestas leídas, contradicciones y errores que complicaron a otros miembros del Poder Ejecutivo, Ravier mejoró sus exposiciones (coaching mediante), pero el impacto de sus declaraciones (reconocen los propios funcionarios) es mucho menor que el que tenía Adorni en los dos primeros años de gestión libertaria, antes de quedar expuesto por viajes al exterior y voluminosos gastos —muchos de ellos en efectivo— que llamaron la atención de la Justicia y lo obligaron a dar un paso al costado. Para colmo, el vínculo es tirante con la prensa acreditada, sobre la cual se mantienen fuertes restricciones para su circulación dentro de la Casa Rosada.

Sin cambios sustanciales, la comunicación oficial no descarta sumar más seguido, la voz hasta hace poco desconocida de Karina Milei, que ya tuvo algunas apariciones puntuales y recientes en temas como reuniones por la visita del papa León XIV o el traslado de la cárcel de Devoto, el jueves pasado. “De a poco”, dijeron cerca de la poderosa secretaria general de la Presidencia.