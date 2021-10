El Gobierno intenta dar por “terminado” el escándalo por la intimidación de Aníbal Fernández a Nik

Mientras crece la polémica por el tweet intimidatorio del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al humorista Nik, en la Casa Rosada buscaron ponerle punto final al tema. Cerca del presidente Alberto Fernández, con quien el funcionario involucrado en el escándalo compartió toda la jornada de ayer, negaron que el tema hubiera sido parte de la conversación durante el viaje de ambos a “Con el pedido de disculpas públicas del ministro a Nik, el tema está terminado”, señalaron en el entorno presidencial. Las mismas fuentes agregaron que el Presidente “no le va a pedir la renuncia” a Aníbal .

“Ni nos enteramos, llegamos a la noche tarde, fue un viaje muy intenso, de un lado a otro. No lo hablamos porque nos enteramos después”, aseguraron cerca de Alberto Fernández. Un allegado al Presidente intentó cerrar el episodio: “Estuvo mal, se disculpó, está terminado”.

Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT.

¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito?

Excelente escuela lo garantizo.

Repito… ¿Lo conoces?https://t.co/tNHkDcSeP1 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 10, 2021

El ministro de Seguridad relativizó la polémica y justificó su intervención. “Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, afirmó Aníbal Fernández. “Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”, agregó en declaraciones a TN e indicó además que no se le caen “los anillos” por pedir perdón. “Un caballero pide disculpas”, añadió el ministro.

Diferencias en el oficialismo

Sin embargo, no todo el oficialismo tiene la misma visión del tema. En Balcarce 50 hay malestar e incomodidad en distintos despachos en lo relativo al episodio con el humorista gráfico. “Con los problemas que tenemos y se suma una polémica completamente negativa e innecesaria” , apuntó un funcionario. “Era algo completamente evitable, por qué salir a meterse con un tweet que no cambiaba nada”, se preguntó otro. “Con todos los problemas serios que hay y lo que se viene haciendo para revertir lo que nos pasó en las PASO y que se hable de esto desde ayer es ridículo”, completó uno de ellos.

Hasta ahora, públicamente, solo salió el candidato a legislador porteño por el Frente de Todos, Leandro Santoro a criticar lo sucedido. “No me gustó, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos me parece que no corresponde, no sé qué quiso decir Aníbal, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable”, afirmó Santoro en declaraciones a radio La Red.