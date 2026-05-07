El Gobierno le respondió a la OMS y dijo que no reconsiderará su salida: “Nuestra posición no cambia”

El Gobierno le respondió este jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) luego de que su director le pidiera a la Argentina que reconsidere su salida. “Nuestra posición no cambia”, escribieron desde el Ministerio de Salud. El llamado de la OMS llegó luego de que se confirmara un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que partió de Ushuaia el 1 de abril.

“Esta situación demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política. La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina“, publicaron en la red social X.

El brote de hantavirus comenzó por una pareja neerlandesa que había realizado un extenso recorrido por la Argentina y países vecinos. El hombre murió a bordo del crucero el 11 de abril y su esposa descendió del barco el 24 de ese mes en Santa Elena. Luego, se trasladó en avión hacia Sudáfrica, donde mostró síntomas en el trayecto. Murió días después en un hospital en Johannesburgo.

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius - - AFP

Desde entonces, se inició una investigación que, por el momento, registra cinco casos confirmados y otros sospechosos. Desde la OMS señalaron que se trata de la cepa Andes, presente en América Latina y la única donde se documentaron casos de contagio entre personas.

La OMS inició el rastro de los pasajeros que compartieron el vuelo desde la isla de Santa Elena hasta Johannesburgo, donde viajaban más de 80 personas para identificar contactos estrechos. En paralelo, hay un operativo sanitario en torno al crucero, donde tres pacientes fueron evacuados en las últimas horas. Dos de ellos fueron trasladados con síntomas y uno por ser considerado contacto estrecho. Por el momento a bordo del buque no hay nuevos casos sintomáticos, pero los pasajeros están bajo monitoreo médico permanente.

Ante este escenario, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus pidió a la Argentina y Estados Unidos que “reconsideren” su salida del organismo. “Pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, señaló en una conferencia de prensa.

La respuesta del Gobierno argentino a la OMS

En un comunicado publicado a través de redes sociales, la cartera a cargo de Mario Lugones señaló que la Argentina tiene “capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población”. Por ello detallaron que sostiene la cooperación internacional “sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias”. “No necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países”, arremetió.

Ante los casos de hantavirus reportados en el buque MV Hondius, el Ministerio de Salud informó que mantiene activo el monitoreo epidemiológico preventivo, sostiene el intercambio de información con otros países y trabaja junto a las jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros casos. Anunciaron además que no se identificaron casos asociados en el país por el momento.

El publicado del Ministerio de Salud contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) Captura

“Esta situación demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política. La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”, añadió.

Y concluyó: “Nuestra posición no cambia. La salud de los argentinos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias. Los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano”.