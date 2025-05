El Gobierno no renovará el contrato de los trabajadores del Estado que no aprobaron el examen de idoneidad

En línea con lo que había anunciado a finales del año pasado, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, informó que a partir del 1º de julio no se les renovarán los contratos laborales a todos aquellos empleados estatales que hayan desaprobado el examen de idoneidad.

La Resolución 48/2025 que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial recuerda que los trabajadores deberán aprobar la “Evaluación General de Conocimientos y Competencias” diseñada y reglamentada por el Gobierno, ya que se trata de un “requisito previo y obligatorio” para el ingreso al empleo público.

“A partir del 1º de julio de 2025, solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos al personal que hubiera aprobado la evaluación general. Las personas que no hubiesen aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias dentro del plazo dispuesto no podrán ser contratadas durante el Ejercicio 2025, por períodos que excedan el 30 de junio de 2025″, detalló el documento

Uno de los modelos de los ejercicios del examen de "idoneidad" Griselda Diaz

La medida afecta a todos los trabajadores del Sector Público Nacional, entre ellos, los funcionarios de la administración nacional y sus organismos descentralizados; las empresas, sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades de economía mixta; los entes públicos que cuenten con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio; y los fondos fiduciarios.

Tal como habían dado a conocer desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en las últimas semanas, el 98% del personal evaluado había pasado la prueba y reclamaba el pase a planta permanente de los aprobados que no estaban efectivizados en la nómina estatal. Sin embargo, según los datos publicados en el sitio oficial, los exámenes tomados eran 42.274 y el promedio de aprobación era del 94%.

Según habían detallado en su momento desde la administración mileísta, el examen “no buscaba dejar sin empleo a ninguna persona”, pero si alguien no lo tiene aprobado y/o falla tres veces, no podrá trabajar en el Estado. La Resolución 26/24 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado señala que estas evaluaciones no son vinculantes y que, por lo tanto, quienes aprueben no tienen garantizada su continuidad laboral.

Desde la ATE afirmaron que solo el 2% de los trabajadores no pasó el examen. ATE

Cómo es el examen de idoneidad

Para conseguir un turno, los empleados debían anotarse en la plataforma del SEP, en donde recibían un mail de confirmación con el día y hora y, además, recomendaciones e indicaciones para la fecha.

La evaluación era presencial, anónima, con 60 preguntas de opción múltiple y con una duración de una hora. A la hora de pedir el turno, los trabajadores podían elegir entre tres opciones: servicios generales, administrativos y profesionales. Dentro de ellos, el examen tenía a su vez tres ejes temáticos: la comprensión lectora, el razonamiento lógico matemático y la administración pública -esta última categoría solo aplicaba para las evaluaciones orientadas a profesionales-.