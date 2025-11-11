El Gobierno oficializó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior y formalizó la salida de Lisando Catalán

A través de una serie de decretos publicados el martes a la madrugada en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei oficializó al electo diputado nacional Diego Santilli como nuevo ministro del Interior y formalizó la salida de Lisandro Catalán. El nuevo funcionario jurará este martes en una ceremonia en la Casa Rosada.

Tal y como se preveía, pero casi una semana después del anuncio, el Ejecutivo hizo oficial el nuevo cargo que asumirá Santilli en la jefatura de ministros de la administración de La Libertad Avanza (LLA).

“El presidente de la Nación Argentina decreta: desígnase en el cargo de Ministro del Interior al contador público Diego César Santilli (D.N.I. N° 17.735.449)“, dice el artículo primero del decreto 794/2025 que lleva la firma de Javier Milei y del flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Diego Santilli junto a Javier Milei en Olivos, el día que el Presidente le pidió sumarse al Ejecutivo X.com

No obstante, el decreto 792/2025, hace lo propio con la salida de Catalán. “Acéptase, a partir del 3 de noviembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Lisandro Catalán (D.N.I. N° 21.745.934) al cargo de Ministro del Interior".

La llegada de Santilli al Ejecutivo se decidió la semana posterior a la victoria en las elecciones de medio término, en el marco de un reordenamiento de poder interno en el gabinete ministerial. Santilli fue invitado por Milei a la quinta de Olivos y allí se le ofreció sumarse como nuevo ministro.

Diego Santilli , junto a Manuel Adorni, recibió a los gobernadores de San Juan Marcelo Orrego y de Córdoba Martín Llaryora. En Casa Rosada. Ministerio del Interior

Tras la renuncia presentada por Guillermo Francos y el ascenso de Adorni a la jefatura de Gabinete, Lisandro Catalán -que había sido promovido recientemente a ministro del Interior, siendo un funcionario del ala de Francos- se marchó con él, y se eligió a Santilli para fungir como el nuevo puente de la Rosada con los gobernadores, en vista de las futuras reformas que buscará aprobar el Gobierno en el Congreso.

Santilli es diputado nacional por el bloque de Pro y en las elecciones de octubre había renovado su banca tras encabezar la lista de la alianza LLA-Pro en la provincia de Buenos Aires tras la baja de la candidatura de José Luis Espert.

Diego Santilli y Patricia Bullrich celebran la victoria en las elecciones legislativas LUIS ROBAYO - AFP

Si bien Santilli no había asumido formalmente, sí lo había hecho en los actos, ya que en las últimas horas mantuvo reuniones con algunos gobernadores aliados al oficialismo con la intención de ir tejiendo relaciones de cara a las próximas batallas en el Palacio Legislativo.

Este martes jura como funcionario nacional en un acto en casa de Gobierno luego de haber presentado el viernes su dimisión a su banca en Diputados.