El Gobierno modificó el organigrama del Estado y le traspasó tres áreas claves a la Jefatura de Gabinete

Los cambios en el gabinete de ministros del presidente Javier Milei llegan con modificaciones internas en la estructura y el organigrama del Estado. A través del DNU 793/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Ministerios y traspasó tres áreas clave que formaban parte del Ministerio del Interior a la jefatura de Gabinete de Manuel Adorni.

Con el ascenso del vocero presidencial como jefe de Gabinete, se decidió eliminar la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia -que dependía de la Secretaría General de la Presidencia de Karina Milei- y transferir todas sus funciones a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Además, se traspasan las atribuciones en materia de turismo, ambiente y deportes, en detrimento del Ministerio del Interior -que ahora encabeza Diego Santilli- y que hasta ahora se encontraban bajo su órbita.

En el caso del turismo, la Jefatura asume también la administración del Fondo Nacional de Turismo y la incorporación explícita de competencias vinculadas con el diseño de políticas de turismo y deportes, la promoción del turismo interno e internacional y la representación argentina en foros internacionales sobre la materia.

También se transfieren a la Jefatura de Gabinete las funciones asociadas a la política ambiental. Entre sus asignaciones figuran la “elaboración de normas de ordenamiento ambiental, la gestión sostenible de recursos naturales, la supervisión de áreas protegidas y la participación en programas internacionales de financiamiento ambiental”. Y, en todos los casos, la transferencia incluye el traspaso de las partidas, las unidades organizativas y el personal existentes.

Manuel Adorni en su jura como jefe de Gabinete Presidencia

Por otro lado, el decreto redefine cuáles son las secretarías que de ahora en más asisten directamente al Presidente. De acuerdo con el nuevo artículo 9, quedarán solo cuatro: General (Karina Milei); Legal y Técnica (María Ibarzábal Murphy); Inteligencia de Estado (Sergio Darío Neiffert); y Cultura (Leonardo Cifelli). Según el texto, los titulares de las primeras tres conservarán rango y jerarquía de ministro.

Por otra parte, el DNU asigna al Ministerio de Seguridad la “conducción plena de la política migratoria del país”. Esto incluye el control de la Dirección Nacional de Migraciones, la registración e identificación de las personas, y la administración del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Manuel Adorni en el búnker de La Libertad Avanza. Ignacio Amiconi - LA NACION

La norma aclara además que toda referencia legal previa que asigne competencias migratorias o de identificación al Ministerio del Interior deberá interpretarse, desde ahora, como referida al Ministerio de Seguridad Nacional. Se trata de otra facultad que pierde la cartera ahora dirigida por Santilli.

Por último, el decreto establece que “los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal de la Secretaría de Comunicación y Medios quedan automáticamente transferidos a la Jefatura de Gabinete”, y deroga el artículo 4° bis de la Ley de Ministerios.