El Gobierno oficializó la creación de la carrera de investigador en la Policía Federal que anunció Bullrich

El Gobierno oficializó este miércoles la creación de la carrera de “Investigador de Delitos para Profesionales” en la Policía Federal Argentina (PFA). El nuevo título ya había sido anunciado hacía pocos días por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un insólito aviso en el que decía la frase: “¿Querés ser detective? Te buscamos para el DFI (Departamento Federal de Investigaciones)”.

De esta forma, a través de la Resolución 1291/2025 publicada en el Boletín Oficial, se estableció la creación de la carrera que también otorgará de forma simultánea una “Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal”.

La carrera que la Policía Federal busca impulsar se enfoca en las investigaciones de crimen organizado y delitos complejos, en una suerte de espejo a las tareas realizadas por el FBI norteamericano.

El programa forma parte del proceso de modernización de la PFA, que quiere consolidar la iniciativa como una fuerza líder en la investigación proactiva de delitos federales y la desarticulación de organizaciones criminales. “Busca incorporar perfiles profesionales con formación en campos financieros, tecnológicos, ambientales, cibernéticos o antiterroristas, capaces de aportar una mirada técnica y actual a la labor policial”, informaron.

Para promocionarlo, la ministra Bullrich compartió una ilustración de ella vestida con los colores de la bandera argentina y la frase que pide por aquellas personas que les interesa ser investigadores. La misma hace alusión a los afiches del “Tío Sam”, un símbolo histórico del patriotismo de Estados Unidos que se utilizaba para convencer a los soldados para alistarse en las fuerzas armadas durante conflictos bélicos.

Los requisitos para aplicar

Según explicó el Gobierno en la resolución oficial, la propuesta está dirigida a postulantes que posean un título universitario o una tecnicatura universitaria en “disciplinas estratégicas” tales como: ingeniería, administración, contabilidad, tecnología y sistemas, criminalística y ciencias forenses, informática y ciberseguridad, y ciencias exactas, entre otras. Asimismo, los criterios incluyen:

Ser argentino nativo.

Tener una edad de hasta 40 años, con posibilidad de verse exceptuado a consideración del Comité de Selección Interinstitucional.

Tener antecedentes profesionales.

Presentar antecedentes de conducta intachable y aptitud psicofísica certificada.

Aprobar todas las evaluaciones y pruebas de capacidad y competencia fijadas de acuerdo al Protocolo de Ingreso a la PFA.

Una vez aprobadas las exigencias de admisión, los aspirantes podrán realizar el curso de capacitación correspondiente. A su vez, los postulantes deberán superar también todas las etapas del Protocolo de Ingreso a la PFA, que comprenderá una evaluación psicotécnica, una evaluación sanitaria previa, una evaluación socioambiental, un examen de salud y una evaluación de antecedentes penales y judiciales.

En la Resolución —firmada por la ministra Bullrich—, la administración mileísta también estableció la implementación del Comité de Selección Interinstitucional conformado por Autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional como así también por Oficiales Superiores de la Institución, con el objetivo de llevar adelante un examen final de carácter excluyente para establecer la idoneidad de los postulantes.

Este mismo también definirá las vacantes anuales para la Carrera de Investigador del Delito para Profesionales y del Programa de Jerarquización y Profesionalización para Suboficiales acorde a las necesidades institucionales y priorizará las necesidades de profesionales para su incorporación.

Finalmente, los egresados del Régimen de Capacitación Técnico-Profesional Policial, luego de los nueve meses de entrenamiento, serán destinados a distintas dependencias del DFI conforme a las necesidades operativas y las misiones prioritarias establecidas por el Ministerio de Seguridad.