El insólito aviso de Patricia Bullrich para promocionar la carrera de investigador en la Policía Federal

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió un insólito aviso para promocionar la carrera de investigador en la Policía Federal Argentina (PFA). En la imagen que difundió en redes, se la ve señalando hacia adelante junto con la frase: “¿Querés ser detective? Te buscamos para el DFI [Departamento Federal de Investigaciones]".

La carrera que la Policía Federal busca impulsar se enfoca en las investigaciones de crimen organizado y delitos complejos, en una suerte de espejo a las tareas realizadas por el FBI norteamericano.

El curioso aviso que se dio a conocer este viernes es similar a los afiches del “Tío Sam”, símbolo histórico del patriotismo de Estados Unidos, que se utilizaban para convencer a los soldados para alistarse en las fuerzas armadas durante conflictos bélicos. El Tío Sam es un hombre mayor, canoso, con barba, que viste ropa con los colores y las estrellas de la bandera norteamericana. En los avisos del gobierno norteamericano, él señala hacia adelante, al igual que Patricia Bullrich en los recientes avisos de la PFA.

Generalmente, en el caso estadounidense, la ilustración se acompañaba de la frase: “Te quiero a ti para el Ejército de los Estados Unidos”. Abajo se leía: “Puesto de reclutamiento más cercano”. La imagen se popularizó durante la Primera Guerra Mundial.

El afiche del Tío Sam.

Bullrich, en cambio, compartió una ilustración de ella vestida con los colores de la bandera argentina y la frase que pide por aquellas personas que les interesa ser investigadores. “¿Querés ser detective? Te buscamos. Nueva Carrera de Investigador del Delito para Profesionales del DFI de la PFA", publicó en su cuenta oficial de X.

Según la página oficial de la Policía Federal, la carrera de investigador “abre una nueva etapa dentro de la PFA” que está dirigida a “jóvenes graduados universitarios con vocación para enfrentar el crimen organizado”.

“Ofrece un entrenamiento intensivo de nueve meses en investigación criminal, tecnología y práctica policial, tras el cual se ingresa con el grado de Subinspector”, explicaron.

El programa forma parte del proceso de modernización de la PFA, que busca que se consolide como una fuerza líder en la investigación proactiva de delitos federales y la desarticulación de organizaciones criminales. “Busca incorporar perfiles profesionales con formación en campos financieros, tecnológicos, ambientales, cibernéticos o antiterroristas, capaces de aportar una mirada técnica y actual a la labor policial”, informaron.

Se priorizan graduados de Ingeniería, Contabilidad Forensiva, Sistemas, Criminalística y Ciencias Forenses, Informática, Ciberseguridad y Ciencias Naturales y Exactas.

Pueden aplicar los graduados universitarios que tengan menos de 40 años. El requisito incluye licenciaturas o tecnicaturas universitarias y excluye a los terciarios no universitarios. Los mayores de 40 años podrán ser tenidos en cuenta excepcionalmente según su experiencia y méritos.

Efectivos de la Policía Federal

Los interesados deberán superar evaluaciones psicológicas, médicas y de aptitud físicas y tener “antecedentes personales intachables”.

Aunque no es necesario tener experiencia profesional previa, se valora positivamente en el proceso de selección.

Si uno es seleccionado y termina el curso, obtendrá el título de Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal y Curso de Formación Policial. Además, durante el curso, se tiene un alta temprana como subinspector en comisión. Al ser egresado se confirma dicho grado. Los graduados deberán firmar un contrato con el compromiso de quedarse al menos cinco años una vez egresados.