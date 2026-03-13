Milei propuso a Crexell como embajadora ante Canadá tras el escándalo por su aval a la ley Bases

Este viernes entró al Congreso desde la Casa Rosada el pliego de la exsenadora nacional Lucila Crexell para ser designada embajadora en Canadá. El ingreso del expediente toma relevancia por el rol de la exrepresentante de Neuquén cuando se votó la Ley Bases.

En ese momento (junio de 2024), la política que integra el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y que dejó su mandato en la Cámara alta en 2025 quedó envuelta en un escándalo, ya que la acusaron de canjear su voto afirmativo a esa iniciativa de Javier Milei a cambio de que la designaran representante ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco).

El pliego de Crexell firmado por Milei y Quirno para ser designada embajadora en Canadá

Por lo pronto, el Senado deberá aprobar su designación, pero en Canadá, que se dará seguramente en medio de un trámite caliente con el kirchnerismo. Para caminar, el pliego necesita mayoría simple.

La documentación desde el Gobierno ingresó firmada tanto por Milei como por el canciller Pablo Quirno. El Presidente rubricó el pedido ayer por la noche; el canciller lo había hecho unas horas antes, pasadas las 16. En tanto, en la Dirección de Mesa de Entradas del Senado lo sellaron este viernes a las 8.30.

“No hay ninguna cosa turbia, hay vocación de ampliar”, buscaron explicar fuentes al tanto del nombramiento.

La polémica se desató en 2024 cuando el Gobierno buscaba apoyos para la Ley Bases y estaba en medio de las negociaciones para ese megaproyecto, de los más ambiciosos que la gestión de Milei mandó al Congreso nacional. En esa época había altísimas fricciones con la oposición porque el poroteo era ajustado y se filtró un archivo del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) del Sector Público Nacional con un borrador de la designación de Crexell ante la Unesco. Con menos poder legislativo que ahora, los aliados para la Casa Rosada eran cruciales.

Rápidamente hubo rumores, acrecentados por la oposición del kirchnerismo, de que eso formaba parte de un toma y daca del Gobierno con la senadora, que ya había comprometido su voto a favor de la ley. En medio de los sobresaltos, Crexell negó terminantemente que una cosa tuviera que ver con la otra, pero la designación se suspendió.

"No es cierto. Esto es una negociación que viene desde mucho tiempo antes. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi, que es mi suplente. Desde el año pasado [2023] que existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich en eso. Cuando Patricia perdió las elecciones, ese acuerdo se cayó. En abril de 2024 se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales. Sí es verdad que hubo una oferta y una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases”, dijo Crexell en LN+ cuando el tema estaba en plena efervescencia.

En el entorno de la exsenadora dieron esa misma versión este viernes ante la consulta de LA NACION por su designación actual como embajadora -una información que anticipó la periodista parlamentaria Déborah de Urieta-, con asignación en Canadá, tres meses después de haber concluido su mandato en el Congreso y casi dos años luego de que la Ley Bases de Milei saliera aprobada.

Asimismo, retomaron la línea argumental de que fueron “falsas” las acusaciones que se le hicieron a Crexell y que a la representante la “golpeó en lo personal” haber sido eje de ese escándalo. “A ella la ensuciaron con algo absurdo”, refirieron.

Además, cerca de la exsenadora se jactan de que las denuncias por sobornos que le hicieron en su momento quedaron archivadas, así como también quisieron vincular la alta exposición que tuvo el tema con una supuesta presión para que votara en contra de la ley.

Crexell, sin embargo, votó a favor. Fuentes al tanto de la designación justificaron el nuevo destino en que Canadá tiene una fuerte ligazón con la energía y la minería, dos temas vinculados a la agenda de Crexell en su provincia, donde el sector minero está en plena expansión. Además, puntualizaron en su larga trayectoria en la diplomacia parlamentaria.

En base a información de la página oficial de la Cancillería, hasta ahora la representación en ese país está a cargo de la embajadora Josefina Martínez Gramuglia, nombrada en 2021.

Voces al tanto plantearon ante LA NACION que, tras finalizar su mandato, Crexell siguió en contacto con referentes del gobierno nacional y que ahora “la volvieron a convocar” para irse a Canadá.