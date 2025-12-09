El Gobierno oficializó la salida de Petri del Ministerio de Defensa y la designación de Carlos Presti

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 869/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa Nacional para ocupar una banca en la Cámara de Diputados, y la designación de Carlos Presti para reemplazarlo a cargo de la cartera. El Poder Ejecutivo ya había anunciado el cambio días antes, junto con el nombramiento de Alejandra Monteoliva en lugar de Patricia Bullrich en Seguridad.

La salida de Petri era sabida desde que la alianza LLA + Cambia Mendoza lo postuló, meses atrás, como primer candidato a diputado por la provincia de Mendoza. Después, en las elecciones, el funcionario sacó el 53,69% de los votos, frente al 25,10% de su perseguidos de Fuerza Patria. Tras la victoria electoral, el Gobierno anunció el cambio.

“El presidente de la Nación, Javier Milei, agradece por sus servicios a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente“, expresó el Gobierno en un comunicado del 22 de noviembre.

Su lugar será ocupado por el teniente general Carlos Alberto Presti, el jefe del Ejército, de 59 años, que se convierte en el primer militar en dirigir el Ministerio de Defensa desde la vuelta de la democracia . Según lo calificó Milei, se trata de “una persona dispuesta a hacer lo correcto por la Patria”.

La salida de Petri de la cartera con sede en el Edificio Libertador, de la calle Azopardo 250, no pasó desapercibida. El último fin de semana se realizó una exhibición de los cazas F-16 que el gobierno nacional le compró a Dinamarca. Además, la semana anterior se renovó casi por completo la cúpula militar y, este martes, Petri viaja a la Antártida para darle cierre a su gestión en Defensa.

Cabe señalar que, el lunes por la tarde, presentó su renuncia públicamente con una carta dirigida al presidente Javier Milei que compartió a través de sus redes sociales. “Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre”, definió Petri.

Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025

“Me confió una misión de enorme trascendencia: reconstruir la capacidad operativa del Sistema de Defensa, modernizar nuestras Fuerzas Armadas, proyectarlas al futuro y, fundamentalmente, respaldar a nuestros hombres y mujeres después de décadas de políticas de ensañamiento, demonización, persecución y cancelación por prejuicios ideológicos”, escribió el funcionario saliente.

En ese sentido, habló de la importancia de revalorizar el rol de las Fuerzas Armadas, a las cuales “el país le debe la independencia y la libertad”, pese a los embates de “los anteriores gobiernos kirchneristas”. “Gracias a su respaldo permanente, pudimos encarar reformas que durante años parecían imposibles y devolverle al personal militar y civil el orgullo de pertenecer a unas Fuerzas Armadas respetadas y valoradas por la sociedad”, evaluó Petri.

Y cerró: “La Argentina, bajo su liderazgo, será el país más libre del mundo (...) Le reitero mi inmenso respeto, mi infinita gratitud y mi orgullo por haberlo acompañado en su Gabinete (...) ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Patria!”.