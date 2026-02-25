El Gobierno paga US$ 33 millones a Estados Unidos para la instrucción a los pilotos de los F-16 comprados a Dinamarca

Casi tres meses después del aterrizaje en Río Cuarto, Córdoba, de los primeros seis aviones caza F-16, adquiridos a Dinamarca por la Fuerza Aérea, el gobierno de Estados Unidos informó sobre la firma de un contrato con la empresa de ese país Top Aces Corp, de Arizona, por hasta US$ 33 millones, para la formación de los instructores de los pilotos que conducirán las aeronaves. El contrato inicial, firmado con Dinamarca por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, hacia abril de 2024, alcanza la provisión de 24 aviones, por un total de US$ 300 millones, y forma parte de la cooperación militar, a través de sus socios, entre Estados Unidos y el gobierno argentino.

Fuentes del sector explicaron a LA NACION que la instrucción de los pilotos por parte de expertos norteamericanos forma parte del compromiso de Estados Unidos al firmar un segundo contrato, con formato de Letter of Agreement (Loa) con el Gobierno, en diciembre de 2024, que autorizó la adquisición de tecnología para la modernización de esas aeronaves y armamento, con un tope de gastos de US$ 900 millones, todo bajo secreto militar.

“Op Aces Corp., de Mesa, Arizona, recibió un contrato a precio fijo de $33,193,783 para la capacitación de pilotos instructores de F-16. Este contrato contempla la capacitación de pilotos instructores de F-16, lo que permite a los pilotos de países socios alcanzar una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de EE. UU. El trabajo se realizará en Argentina y se espera que finalice el 30 de junio de 2029. Este contrato implica ventas militares extranjeras a Argentina”, reza un párrafo del contrato, publicado por Departamento de Guerra de Estados Unidos y al que accedió LA NACION.

Karina Milei, a bordo de un F-16 NICOLAS AGUILERA - AFP

“Los US$ 33 millones son el valor por el cual los Estados Unidos, dentro de lo que ya se comprometió en ese acuerdo, adjudica a esa empresa de renombre, de las mejores del mundo, para que nuestros pilotos vuelen junto a los instructores”, explicaron expertos en Defensa. “La Argentina paga a Estados Unidos, que a su vez subcontrata empresas para cumplir con el entrenamiento de los pilotos, es una empresa estadounidense de primer nivel. Argentina lo que hace es el seguimiento de lo que Estados Unidos se comprometió a proveer”, contó una fuente gubernamental, con conocimiento de lo firmado entonces por Petri y el entonces embajador norteamericano en Buenos Aires, Marc Stanley.

“Estos avances reflejan el compromiso del presidente Javier Milei con la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, garantizando la seguridad de todos los argentinos y la soberanía de nuestro territorio”, afirmó Petri luego de la firma.

Los pilotos argentinos, según confirman fuentes oficiales, ya comenzaron el complejo proceso de aprendizaje de las características del avión, que demandará una inversión general de U$S 650 millones para el Estado argentino. “Los pagos se están haciendo en tiempo y forma, lo cual facilita todo el proceso”, ampliaron desde otro despacho oficial.

Como publicó LA NACION, a pesar de tratarse, según miembros de la Fuerza Áerea, de la compra más relevante en términos de defensa desde los años setenta, aún quedan retos pendientes para alcanzar el máximo rendimiento de una inversión millonaria.

En primer lugar, el proceso de programación durará alrededor de cuatro años, y los últimos aviones llegarán a fines de 2028. Y durante este año, además del entrenamiento del personal técnico y los pilotos, llegará todo el apoyo logístico para iniciar la operación, incluidos profesionales daneses que validarán el proceso de ensamblado de las aeronaves, capaces de hacer un vuelo de 500 kilómetros en 12 minutos.

La incorporación de los F-16 precisará más fondos (ya aprobados) para reacondicionamiento de pistas de aterrizaje, hangares construcción del centro de instrucción y de una pista de rodaje, entre otras. Las aeronaves, operativas desde 1978, se encuentran en la denominada Área Material Río Cuarto, donde la Fuerza Aérea tiene talleres de mantenimiento.