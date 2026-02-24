Con el ingreso de los nuevos auditores, el oficialismo confía en reunir mayoría y relegar al kirchnerismo en la AGN

Después de casi un año sin funcionar con la totalidad de sus integrantes, la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control del Estado, recobró la normalidad. Su presidente, Juan Manuel Olmos, puso en funciones esta tarde a los tres auditores que, más temprano, designó el Senado y que restaban integrarse al organismo.

Con el ingreso de Javier Fernández, por el peronismo; de Luis Naidenoff, por la UCR, y de Mariano Piazza, por La Libertad Avanza, se completó la integración del colegio de auditores, presidido por Olmos. En diciembre pasado, la Cámara de Diputados había designado, en una convulsionada sesión, a la libertaria Mónica Almada; a Pamela Calletti, quien responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; y al kirchnerista Juan Ignacio Forlón.

Si bien el oficialismo cuenta con solo dos auditores propios del total de siete integrantes del colegio, confía en sumar dos eventuales aliados para formar mayoría: Naidenoff y Caletti. En el Congreso la UCR oficia, junto con Pro, de bloque aliado de los libertarios, mientras que el gobernador Sáenz, férreo detractor del kirchnerismo, también suele acompañar al oficialismo en el Congreso; por caso, fue uno de los artífices de la ruptura del bloque peronista en el Senado.

El radical Luis Naidenoff juró como nuevo auditor de la Nación Hernan Zenteno - La Nacion

Así las cosas, el principal espacio opositor –el PJ kirchnerista- quedó reducido a tres representantes en la AGN: su presidente, Olmos, designado en diciembre de 2023; Forlón y Fernández.

Estos dos últimos, que lograron ser reelectos en sus cargos, tienen amplia experiencia en el organismo y apuntarán a poner la lupa del control sobre la gestión libertaria.

La jura del peronista Javier Fernández Hernan Zenteno - La Nacion

A sabiendas de ello, el oficialismo esperó al recambio parlamentario de octubre pasado para robustecer los bloques libertarios en ambas cámaras y asegurarse su representación en el principal organismo de control. En el ínterin, la AGN quedó virtualmente acéfala: en 2024 vencieron los mandatos de los tres auditores correspondientes a la Cámara de Diputados y en marzo del año pasado sucedió lo propio con los tres auditores del Senado.

Ergo, durante casi un año el organismo funcionó con solo un integrante –su presidente Olmos- y las auditorías en trámite, si bien continuaron en el nivel técnico, quedaron pendientes de aprobación a la espera de la llegada de los nuevos auditores.

“Terminar de integrar el Colegio de Auditores Generales con sus siete miembros es muy importante a nivel institucional –celebró Olmos-. De esta manera se da pleno cumplimiento a lo establecido por la Constitución Nacional y la ley de administración financiera. El control de las cuentas públicas representa uno de los pilares fundamentales de la república”.

Intrigas y revanchas

La designación de los tres auditores por el Senado, este mediodía, puso fin a meses de intrigas y desacuerdos entre los bloques. El año pasado el kirchnerismo, que buscaba asegurarse dos de las tres sillas en el colegio de auditores, intentó -sin éxito- un acuerdo con la UCR para dejar afuera a los libertarios. El oficialismo, en una suerte de revancha, solo le dejó un lugar al peronismo y le birló la vicepresidencia primera del Senado.

Fue así que Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios, aseguró la designación de Piazza en la AGN, un abogado de confianza de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Su ingreso en la AGN, al igual que el de sus dos flamantes colegas –Naidenoff y Fernández- fue aprobado con 70 votos positivos y solo dos negativos, correspondientes a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. No argumentaron los motivos de su rechazo, pero trascendió que no están de acuerdo con que se destine un presupuesto millonario a un organismo a su juicio burocrático y poco efectivo en su tarea de control.

Lo cierto es que, en efecto, la AGN cuenta con un presupuesto anual de $84.500 millones y un plantel de alrededor de 1800 empleados. No solo eso: los sueldos de los auditores son de los más altos de la administración pública –el año pasado orillaban los $8 millones mensuales-, lo que explica por qué la AGN es un lugar por demás codiciado por la política.